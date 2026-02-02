FREEMAIL
'JOŠ 24 SATA...' /

Livaković bi trebao braniti za Dinamo protiv Vukovara

Livaković bi trebao braniti za Dinamo protiv Vukovara
Foto: Igor Soban/pixsell

Dominik Livaković opet u Dinamu, navijači ga jedva čekaju vidjeti na golu

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
2.2.2026.
2:37
Igor Soban/pixsell
Dinamo u ponedjeljak ima odličnu priliku. Od 18 sati na Maksimiru dočekuje Vukovar 1991 u sklopu 20. kola SuperSport HNL-a. Nakon što je Hajduk u subotu poražen u Velikoj Gorici (1-0), Plavi pobjedom mogu povećati prednost na sedam bodova, što je situacija u kojoj nisu bili već dugo u ovoj fazi prvenstva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GNK Dinamo (@gnkdinamo)

Dinamo je u nedjelju u 18 sati na Instagramu objavio fotografiju Dominika Livakovića sa stadiona uz poruku:

“Još točno 24 sata…”, čime je potvrđeno da će se hrvatski reprezentativni vratar vratiti na teren protiv Vukovara. O njegovom povratku govorio je trener Mario Kovačević na konferenciji za medije uoči utakmice.

“Možemo računati na njega. Trenira i iza njega su već tri treninga. I ja se veselim njegovom povratku jer znamo kakvu kvalitetu donosi. Siguran sam da će nam puno značiti na terenu, ali i u svlačionici. Riječ je o igraču koji je s Dinamom osvojio mnogo trofeja i bio treći na svijetu, pa od njega svi mogu učiti. Veselim se što sutra ponovno kreće s nama”, rekao je Mario Kovačević.

Povratak Dominika Livakovića u Dinamo najbolja je moguća stvar koja se mogla dogoditi i Dinamu i Liviju, kao i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji uoči nastupa na Svjetskom nogometnom prvenstvu koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. 

DinamoDominik LivakovićHnlVukovar 1991
