Livaković bi trebao braniti za Dinamo protiv Vukovara

Dinamo u ponedjeljak ima odličnu priliku. Od 18 sati na Maksimiru dočekuje Vukovar 1991 u sklopu 20. kola SuperSport HNL-a. Nakon što je Hajduk u subotu poražen u Velikoj Gorici (1-0), Plavi pobjedom mogu povećati prednost na sedam bodova, što je situacija u kojoj nisu bili već dugo u ovoj fazi prvenstva.

Dinamo je u nedjelju u 18 sati na Instagramu objavio fotografiju Dominika Livakovića sa stadiona uz poruku:

“Još točno 24 sata…”, čime je potvrđeno da će se hrvatski reprezentativni vratar vratiti na teren protiv Vukovara. O njegovom povratku govorio je trener Mario Kovačević na konferenciji za medije uoči utakmice.

“Možemo računati na njega. Trenira i iza njega su već tri treninga. I ja se veselim njegovom povratku jer znamo kakvu kvalitetu donosi. Siguran sam da će nam puno značiti na terenu, ali i u svlačionici. Riječ je o igraču koji je s Dinamom osvojio mnogo trofeja i bio treći na svijetu, pa od njega svi mogu učiti. Veselim se što sutra ponovno kreće s nama”, rekao je Mario Kovačević.

Povratak Dominika Livakovića u Dinamo najbolja je moguća stvar koja se mogla dogoditi i Dinamu i Liviju, kao i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji uoči nastupa na Svjetskom nogometnom prvenstvu koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.