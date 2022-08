Trener Dinama Ante Čačić u petak je kasno navečer na konferenciji za medije komentirao kiks Dinama u četvrtom kolu HNL-a i osvrnuo se na povike protiv njega, koji su se čuli za vrijeme trajanja pressice, baš u trenutku dok je on novinarima objašnjavao što se dogodilo. Podsjetimo, Dinamo je između dviju utakmice kvalifikacija Lige prvaka gostovao u Varaždinu, koji je zasluženo došao do boda. Konačni rezultat bio je 1:1, a Varaždinci su lako mogli doći i do pobjede. Imali su čak 12 udaraca na gol u odnosu na 9 Dinama.

"Razmaženi smo'

"Nismo sretni kad završi 1:1 jer smo, uvjetno rečeno, razmaženi. Očekujemo pobjedu Dinama u svakoj utakmici, a ovo nam je sedma utakmica u 21 dan. Dosta je tu umora, a čeka nas utakmica sezone još. Morali smo razmišljati da se energetski ne potrošimo i u tome nismo uspjeli", rekao je Čačić i naglasio kako su im navijači potpora cijelo vrijeme. Međutim...

'Ovo nam je sedma utakmica u 21 dan, dosta je umora'

"Navijači moraju razumjeti da smo od krvi i mesa, imamo pravo na loš dan. Razumijem navijače koji žele Dinamo koji je na 100 posto, ali u sportu to ne ide tako. Ovo je nama sedma utakmica u 21 dan, dosta je umora, a čeka nas dvoboj sezone. Morali smo voditi računa da se energetski previše ne potrošimo, u tome nismo uspjeli, najveće zasluge pripadaju domaćinima koji su se bespoštedno borili. Imali smo previše pojedinačnih pogrešaka i tako izgubili tečnost u igri. Moramo se obnoviti energetski za utorak", kazao je Ante Čačić.

Pod prozorom skandirali

Doživjeli su novinari rijetku situaciju, dok je Čačić pričao na press konferenciji ispod prozora navijači su skandirali: "Čačiću odlazi". Nisu zadovoljni, javljaju Sportske novosti. Upravo nakon toga Čačić se osvrnuo na navijače u prethodnoj izjavi.