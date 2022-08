Dugo mu je zvonio mobitel. Duže nego inače. Na kraju nam se ipak javio...

"Evo me tu u Buldogu kod Solde u kafiću, gledali smo baš utakmicu i tako. Ovo je jedan odličan rezultat za Dinamo u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka i slavlje 2-1. Pogotovo u kontekstu što je danas Ludogorec odigrao odličnu utakmicu. Koliko god sam znao da imaju određenu kvalitetu, iznenadili su me i pokazali da su i kvalitetniji nego što sam u startu mislio. Samim time ova pobjeda je još i vrijednija", kazao nam je Nikola Jurčević, nekadašnji ugledni hrvatski nogometaš, reprezentativac Hrvatske, kasnije i pomoćnik Slavenu Biliću na klupi Hrvatske, bivši izbornik Azerbajdžana i trener Dinama, između ostalih trenerskih izazova i selekcija koje je trenirao, a koji je, k tome, jedan od najzahvalnijih sugovornika kojeg novinar može imati.

Zalog za revanš

"Ludogorec se pokazao kao jedna vrlo pokretljiva momčad, vrlo nezgodna i kvalitetna. Stoga je ovo zalog za revanš u Zagrebu", objašnjava nam popularni Jura.

Inače, kod prvog gola Dinama za 1-0 dogodila se jedna netipična akcija, u kojoj je stoper Dino Perić iz voleja iz gužve, atraktivno, poput golgetera, zatresao mrežu.

Mislav Oršić bio je ubacio "svijeću" u domaći kazneni prostor, tamo je prvo do lopte u skoku stigao Lauritsen, a nakon što se ona odbila od tla sjajnim volejom "stisnuo" ju je Perić i okružen četvoricom suparničkih igrača svladao Padta.

"Utakmica je imala jedan tijek i taj početak koji je pomalo bio neočekivan, iz razloga što je Ludogorec krenuo vrlo agresivno i stvorio na početku dvije prilike. Međutim, u svojim prvim napadima Dinamo je došao do 2-0 već u 9. minuti. Što se tiče samih golova, posebno tog Perićevog pogotka, mislim da je jedna od većih Dinamovih kvaliteta u ovom trenutku u odnosu na Ludogorec, je da su vrlo opasni iz prekida. To je pokazala i ova situacija. Svaka čast Periću na golu, ja u prvi čas nisam ni primijetio tko ga je zabio. Taj pogodak je bio stvarno u maniri jednog rasnog centarfora i svaka čast na tome. Jedna njegova fenomenalna reakcija nakon ove sam sebi je takoreći asistirao, u suradnji malo s igračima Ludogoreca. Izvanredno je napravio volej i to je bio jedan atipičan gol za jednog stopera. Svaka čast Periću na takvoj jednoj majstoriji", priča nam Nikola Jurčević.

Baturina umjesto Menala u prvih 11

Martin Baturina u prvih 11 umjesto Luke Menala, iznenađenje ili ne?

"Teško mi je to na taj način komparirati. Jer, igrao je u malo drugačijem rasporedu. Zato što je Ivanušec otišao na bok, a mjesto u sredini je zauzeo Baturina. To je bila vjerojatno neka ideja da na terenu bude više veznih igrača, jer znamo da Ivanušec nije klasično krilo nego igrač koji praktično s te pozicije ulazi u veznu liniju. No, vidjeli smo da se tijekom susreta vratila, postavila i pozicija jednim dijelom susreta s dva klasična krila. Bio je to jedan taktički potez. Je li me iznenadilo? Pa, možda i je, jer se radi o jednom mladom igraču koji još nema puno inozemnog iskustva. Mislim da je to jedna dobra stvar za Baturinu, pa i za klub, da ima ovakvo vatreno krštenje na jednom vrhunskom nivou", detektirao je popularni Jura Čačićev potez, taktičku varku...

'Dinamo je favorit u uzvratu, ali mora biti oprezan'

Uzvratni susret na programu je 9. kolovoza u Zagrebu, a dobro raspoloženje za zagrebačke plave jamči i prednost od jednog gola viška. Inače, ukupni pobjednik dvoboja Dinamo - Ludogorec u posljednjem će, 4. pretkolu Lige prvaka, play offu, igrati protiv boljeg iz susreta norveškog Bodo/Glimta i litvanskog Žalgirisa za ulazak u natjecanje po skupinama Lige prvaka, dok će poraženi igrati u 4. pretkolu Europske lige protiv poraženog iz susreta Bodo/Glimt - Žalgiris.

"Ma nema dileme, ako si dobio u prvoj u gostima 2-1, naravno da samim time Dinamo preuzima ulogu favorita. Ali, Ludogorec se pokazao kao jako dobra momčad, koja igra tehnički, po zemlji, koja traži kombinatoriku. Imali su puno dobrih prilika. Prema tome, Dinamo je favorit, ali uz jedan veliki oprez, s obzirom da se radi od neugodnom suparniku, neugodnom i opasnom".