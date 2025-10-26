Djeca, kiša i osmijeh u čast Ćiri: Dinamo slavio na prvom memorijalnom turniru Blažević

Ni kiša ni hladnoća nisu skinuli osmijehe s lica najmlađih koji su istrčali na teren u finalnoj utakmici Zagrebačkog Dinama i Mađarskog Ferencvarosa. Slavili su mladi Modri s 1:0, a memorijalni turnir u čast treneru svih trenera ujedinio je djecu, sport i uspomene.

"Bilo mi je super i stvarno sam sretan što smo osvojili turnir. Bilo je teško jako su dobra ekipa, ali ipak smo ih pobjedili i sretan sam", rekao je Nikša iz GNK Dinama.

"Bilo je jako dobro i sretan sam što sam bio drugi na pobjedničkom postodi olju", rekao je Viktor Bodi-Szabo iz Ferencvarosa.

"Bilo je jako dobro na turniru, osvojili smo prvo mjesto u utišnom turnir protiv Slavonije na penalim izvukli smo se jedva. Ja mislim da je dobro doći ćemo tu sljedeće godine i probat proć dalje. Je li bilo teško igrati po kiši? Ja sam se na to naviknuo jako. Da i ja sam se naviknuo nije bilo teško. A je li znaš tko je Ćiro Blažević? On je vodio Dinamo znam da. Po njemu je klub dobio i ime i tako to, osnovao je ovaj klub. Klub je dobio ime po Ćiri Blaževiću. On je bivši trener hrvatske reprezentacije", rekli su Mateo Kralj i Stipe Tokić iz HAŠK-a.

Na turniru dječaka do 9 godina sudjelovale su 24 momčadi iz Hrvatske i inozemstva. Uz Dinamo i Ferncvaros na terenima Ćirine akademije zaigrali su i Hajduk, Rijeka, Osijek te slovenska Mura. Ujedinjavanje klubova i ljudi, stopama oca, nastavio je Ćirin sin.

"To je prvi memorijalni turnir za mog oca i izričito je emocija na visokom nivou, Mislim da smo pokazali to što smo napravili s djecom, što je figurativno zato što je to budućnost on je obožavao djecu i uvijek je davao priliku mladosti i mislim da je to najmanje što smo za njega mogli napravit.Izričito mi je drago što su se svi odazvali. Nadam se da ćemo iduće godine napravit sve klubove koje je on trenirao u Europi i za jedno tri godine sve klubove koje je trenirao u svijetu", kaže predsjednik NK Ćiro Blažević Academy.

Nagrade najboljima uručio je ambasador turnira izbornik Zlatko Dalić. A prije same dodjele moderna tehnologija omogućila je da se okupljenima da ponovno čuju Ćirin glas. Pri kraju Njegovog života smo komentirali da je njegov uspjeh sto su ga svi cijenili i volili i što je znao dotaknut srca ljudi ujediniti. To je pokazoi svugdje bilo u Bosni, Kini, Iranu, Hrvatskoj to je bila njegova snaga. Zajedništvo, prijateljstvo i nogomet. I uspomena na onog koji je sve to živio!

