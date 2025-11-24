Direktor Borussije hvali hrvatskog stratega: 'Bili smo uvjereni da će s njim doći uspjeh'

Direktor Borussije Dortmund Lars Ricken pohvalio je hrvatskog trenera Niku Kovača – i izrekao jednu “posebnu želju”, prenoi Kicker.

Prije nego što je u svom petnaestominutnom govoru prešao na sadašnjost, Lars Ricken se još jednom osvrnuo na prošlu sezonu. Kako je rekao Ricken, bila je to “vožnja vlakom smrti”. Momčad je ispala u drugom kolu njemačkog kupa, dok je u ligi početkom godine (2025) bila jedanaesta. “Zapravo više nismo imali nikakve šanse za Ligu prvaka. Momčadi poput Bremena, Mainza, Freiburga bile su ispred nas. Jedina katastrofa, stvarno dno,” rezimirao je Ricken. Zatim se, dodao je, mnogo toga promijenilo nabolje jednom personalnom odlukom: dovođenjem glavnog trenera Nika Kovača. Iako je Borussija pod njim izgubila četiri od prvih šest utakmica, naknadno su uhvatili formu i završili četvrti. “Bili smo uvjereni da će s Nikom doći uspjeh. Jer već u tim utakmicama vrijednosti su skočile”, rekao je Ricken. “Odjednom smo bili momčad koja je najviše trčala. Imali smo najviše stvorenih šansi, dopuštali manje golova. To nam je dalo osjećaj da samo treba jednom ‘kliknuti’ i da krećemo u veliki povratak,” rekao je Ricken.

Na kraju je upravo uzvratna četvrtfinalna utakmica Lige prvaka protiv Barcelone (3:1), iako sama po sebi bez rezultatskog značaja, bila taj trenutak. Povratak je, kao što je poznato, završio s 3:0 protiv Holstein Kiela i ponovnom kvalifikacijom za Ligu prvaka. “Slavili smo to na stadionu kao što drugi slave naslov prvaka”, prisjetio se Ricken. Momčad i stručni stožer potom nisu otišli “u nekakav luksuzni restoran”, nego su se vratili u Brackel, na trening-kamp, “složili nekoliko plastičnih stolica i popili još jedno pivo. Kraj priče, idemo dalje.” Ricken se izravno obratio Kovaču, koji je bio prisutan na skupštini: “Niko, odmah si shvatio klub.” Kada je Dortmund doveo trenera, “nije bilo baš puno aplauza”, “ali bili smo sigurni da si ti pravi čovjek. To je bila sjajna momčadska izvedba, ali i sjajna trenerska izvedba.”

Za kraj je Ricken otkrio i ambicije: “Trebali bismo opet pokazati da smo dovoljno dobri za naslov u DFB-Pokalu. Moja posebna želja, kao rođenog Dortmunđanina, jest da Aki Watzke, naš predsjednik, na kraju sezone može držati DFB-Pokal u svojim rukama.”

