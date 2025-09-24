Jesu li kladionice podcijenile Plave? Evo koliki je koeficijent na Dinamo u Europskoj ligi

Počinje nova sezona Europske lige. Hrvatski predstavnik je Dinamo koji je drugim mjestom u HNL-u izborio izravan plasman u ligašku fazu Europske lige te će tek 24. dana mjeseca rujna odigrati prvu europsku utakmicu u sezoni.

Prvi protivnik u ligaškoj fazi je Fenerbahče, a Modri će još igrati s Betisom (doma), Lilleom (u gostima), Maccabijem (u gostima), Steauaom (doma), Midtjyllandom (u gostima), Celtom (doma), Malmöm (u gostima). Dinamu je prvi cilj biti među 24 momčadi koje će igrati drugi krug, a mi smo bacili pogled na kladionice i kolike one daju šanse Dinamu za osvajanje te tko su prvi favoriti.

Ako mislite da će Dinamo doći do kraja i osvojiti Europsku ligu, mogli biste se dobro obogatiti jer koeficijent je 101. Zanimljivo, samo četiri kluba, prema kladionicama, imaju manje šanse za osvojiti Europsku ligu. To su Zvezda, Ferencvaros, Sturm i Maccabi.

Foto: Oddschecker

Go Ahead Eaglesi i FCSB na istom su koeficijentu kao i Dinamo, u nekom, nazovimo, predzadnjem ešalonu favorita. Tko je u prvome? Prednjači Aston Villa, koeficijent na njihovo osvajanje je 7, slijedi Roma koja je na 10, a blizu su s 11 Porto, Nottingham Forest i Bologna.

Foto: Oddschecker

POGLEDAJTE VIDEO: Stjepan Tomas za RTL Danas: 'Dinamo ima veliku priliku protiv Fenerbahčea'