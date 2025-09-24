Dinamo kreće u Europu protiv velikog protivnika, a stadion nije rasprodan: Znamo i zašto

Dinamo večeras dočekuje Fenerbahče u prvom kolu Europske lige. Bit će to prvi europski ispit za Kovačevićev Dinamo koji je prije samo četiri dana slavio na Poljudu i osamio se na vrhu ljestvice domaćeg prvenstva.

Momčad je napunjena samopouzdanjem dok se to ne može reći za goste iz Turske. Fenerbahče je prije nešto više od dva tjedna na mjesto trenera doveo Domenica Tedesca koji je tako zamijenio Josea Mourinha. Talijan se očito još traži jer Fener je pod njegovim vodstvom pobijedio Trabzonspor, a zatim upisao dva remija protiv Kasimpase i Alanyaspora.

Tekstualni prijenos utakmice Dinamo - Fenerbahče od 21.00 pratite na portalu Net.hr.

Ono što brine nekoliko sati prije utakmice jer što Dinamo neće imati maksimalnu podršku s tribina. Naime, u trenutku pisanja teksta (osam sati do utakmice) ostalo je nešto više od tri tisuće ulaznica. Sjever dolje sigurno će biti pun, a razočaravajuća je prodaja za donji dio zapadne tribine. Ulaznica još ima i za gornji dio Sjevera i Zapada i teško da će se prodati do početka utakmice.

Sve o Europskoj ligi čitajte na portalu Net.hr.

O vremenu ovisi hoće li biti 12 ili 20 tisuća navijača

Na Maksimir dolazi renomirani europski protivnik u prvoj europskoj utakmici sezone i sigurno se očekivao rasprodan stadion. Čini se da zagrebačka publika ne može prijeći preko lošeg stanja Maksimira i činjenice da se ne mogu sakriti od kiše. Očekuje se večeras 15 stupnjeva i lagana kišica što je očito dovoljno da, ne tako žestoke, navijače odvrati od pohađanja velike utakmice.

Foto: Luka Stanzl/pixsell

To je, nažalost, realnost i to je ta razlika između punog Maksimira (u sadašnjem stanju bez istoka 20-ak tisuća gledatelja) i ovih 13-15 koji će biti večeras na utakmici. Slična situacija bila je i prošle godine u utakmici Lige prvaka protiv Monaca. Tada je Maksimir brojio nešto manje od 13 tisuća ljudi. Kiša je lijevala cijeli dan, vjerojatno puno jače nego danas i to je dovoljno na Maksimir ne bude pun.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

Pomalo je to tužno jer oko Dinama se stvorila vrlo dobra atmosfera. Dinamo konačno pripada navijačima, stvorena je nova momčad koja ulijeva optimizam da se može puno toga napraviti, dolazi veliki europski klub u jakom natjecanju, ali čini se da i dalje ima puno "navijača" koje nekoliko kapi kiše odvrati od bodrenja voljenog kluba. U tome je zapravo sažeta cijela kultura hrvatskog odlaska na utakmice. Previše toga nam se treba posložiti da bismo pohodili sportski događaj.

POGLEDAJTE VIDEO: Stjepan Tomas za RTL Danas: 'Dinamo ima veliku priliku protiv Fenerbahčea'