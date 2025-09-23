Plavi na neistraženom teritoriju: Ništa od pobjede ni novog protivnika, a bodove bi dobili bizarnom metodom

Danas bi trebala biti donešena konačna odluka o suspenziji izraelske nogometne reprezentacije i njenih klubova iz UEFA-inih natjecanja. Cijelu situaciju pomno prati zagrebački Dinamo koji je u ligaškoj fazi Europske lige kao protivnika izvukao Maccabi iz Tel-Aviva. Taj bi se susret trebao igrati u drugom kolu, 2. listopada u Bačkoj Topoli.

Bude li Maccabi izbačen iz Europe, jasno je kako se ta utakmica neće igrati, a mnogi su pretpostavili kako će se utakmica registrirati kao pobjeda Modrih koji bi tako dobili 'besplatna' tri boda za zelenim stolom. Ipak, prema najnovijim informacijama tomu neće biti tako.

Prema pravilniku Europske lige, Dinamo neće dobiti tri boda protiv Maccabija niti novog protivnika. Tako će odigrati ukupno sedam utakmica u ligaškom dijelu umjesto planiranih osam što se može smatrati određenim hendikepom, no Plavi će ipak dobiti nešto bodova iz tog susreta.

Kako je Dinamo u ždrijebu bio momčad iz prvog pota, a Maccabi iz drugog Plavima će biti dodijeljen broj bodova koje su momčadi iz prvog pota osvojile na gostovanju kod momčadi iz drugog pota. Dakle, Dinamov bodovni saldo na kraju ovisi o rezultatima ovih osam utakmica:

Braga – Feyenoord

Lyon – Salzburg

Crvena zvezda – Lille

Ferencvaros – Rangers

Celtic – Roma

Viktoria Plzen – Porto

Fenerbahçe – Aston Villa

PAOK – Betis

Ukoliko Feyenoord, Salzburg, Lille, Rangers, Roma, Porto, Aston Villa i Betis osvoje 16 bodova iz ovih utakmica, Dinamo će dobiti dva boda. Osvoje li 12 bodova, Dinamo dobiva 1.5 bodova itd. Po istom principu dodijeljivat će se bodovi i za Maccabijeve protivnike iz ostalih potova.

Naravno, ništa još nije sigurno i treba pričekati odluku o suspenziji izraelskih klubova.

