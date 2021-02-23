Ako Modri izbace Krasnodar, prekinut će katastrofalan niz hrvatskih klubova

Pobjedom u Krasnodaru sa 3-2, nogometaši Dinama otvorili su vrata prolaza u osminu finala Europske lige, a ako im to uspije postat će prvi hrvatski klub koji je europskim natjecanjima izbacio neku rusku momčad.

U dosadašnjih sedam okršaja slavili su Rusi koji su dva puta izbacili Varteks i Hajduk, a po jednom Dinamo, Kamen Ingrad i Slaven Belupo.

Barić zaustavio Ruse

Prvi hrvatski klub koji je gostovao u Rusiji, tadašnjem SSSR-u bio je Hajduk u rujnu 1984. u 1. kolu Kupa pobjednika kupova.

Moskovski Dinamo je pobijedio sa 1-0, a pogodak odluke zabio je Sergei Argudjajev u 9. minuti. U uzvratu je Hajduk vodio sa 2-1, ali je na kraju doživio težak 2-5 poraz. Splićane je uništio trostruki strijelac Valerij Gazajev. Moskovski klub je te sezone dogurao do polufinala gdje ga je zaustavio bečki Rapid predvođen Ottom Barićem. Rapid je potom u finalu izgubio od Evertona.

Vugrinec donio trijumf

Dvanaest godina kasnije čak tri hrvatska kluba su u razmaku od mjesec dana ispala od Rusa, Dinamo i Hajduk u pretkolu Kupa UEFA, a Varteks u 1. kolu Kupa kupova.

Dinamo, tadašnja Croatija, je u prvom susretu na stadionu Maksimir pobijedio Spartak sa 3-1, no u uzvratu u Moskvi je izgubio sa 0-2. "Modrima" su presudili Melešin (29) i Aleničev (58).

Splićani su na Poljudu pobijedili Torpedo sa 1-0, ali su u uzvratu izgubili sa 0-2, a golove su zabili Kamolcev (17) i Vostrosabline (82-11m). Zanimljivo, Dinamo i Hajduk su igrali istog dana u Moskvi.

Mjesec dana kasnije Varteks je u 1. kolu Kupa kupova odmjerio snage s moskovskim Lokomotivom. Rusi su u prvom susretu slavili sa 1-0, a premda su Varaždinci u uzvratu na krilima dvostrukog strijelca Davora Vugrineca pobijedili sa 2-1, to nije bilo dovoljno i Lokomotiv je prošao dalje zbog gola u gostima.

CSKA izbacio Slaven Belupo

Idući hrvatsko - ruski ogled u fazi na ispadanje gledali smo 1999. godine, u 3. kolu Intertoto kupa igrali su Varteks i Rostselmaš. Gosti su u Varaždinu pobijedili sa 2-1, a Varteks je u Rostovu na Donu slavio sa 1-0 i ponovo ispao zbog gola u gostima.

Uslijedio je susret Kamen Ingrada i moskovskog Spartaka 2004. u 2. kolu Intertotokupa. Ruski sastav je u Moskvi pobijedio sa 4-1, a potom i u Velikoj sa 1-0.

Posljednji hrvatski klub koji je prije Dinama igrao protiv nekog ruskog kluba u fazi na ispadanje, bio je Slaven Belupo u 1. kolu Kupa UEFA 2008 protiv moskovskog CSKA.

Ruski sastav je u Koprivnici pobijedio sa 2-1 uz dva gola Vagnera Lovea, a potom u uzvratu sa 1-0.