Dinamo pronašao rješenje za probleme u napadu? Stiže reprezentativac

Ako je za vjerovati bosanskohercegovačkom portalu radiosarajevo, Dinamo bi na zimu mogao potpisati reprezentativca Gruzije Giorgija Guliashvilija.

Guliashvili (24) trenutno nastupa za FK Sarajevo, gdje je kapetan, a može pokriti sve tri pozicije u napadu. Ove sezone Gruzijac najčešće igra na poziciji krilnog napadača, pa ne zabija koliko inače, ali je zato u 17 utakmica namjestio pet golova. Ukupno je do sada kapetan Sarajeva odigrao 66 utakmica, zabio 23 gola i dodao 12 asistencija. Za reprezentaciju Gruzije nastupio je šest puta, a za sada nije postigao pogodak. Transfermarkt Gruzijca procjenjuje na 1,50 milijuna eura čime je daleko najvrijednji igrač Sarajeva.

Ova priča "držala bi vodu" kada znamo da je Sandro Kulenović nedavno ostao bez pozicije dokapetana i promijenio agenta. To je pojedine medije potaknulo na razmišljanje da je najbolji strijelac prošle sezone na izlaznim vratima, a budući da Dion Drena Beljo nije u formi, ne bi bilo nerealno da se Zvonimir Boban baci u potragu za novim igračem, pa makar i u susjedstvu. No, od te priče vjerojatno neće biti ništa kada znamo da je FK Sarajevo nedavno dobilo novog savjetnika – Zorana Mamića, bjegunca od hrvatskog pravosuđa koji je osuđen na četiri godine zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama. Osim Guliashvilija od ranije se spominje Rumunj Louis Munteanu (23), no budući da je procjenjen na pet milijuna eura i da je rumunjski reprezentativac taj je transfer još manje vjerojatan.

