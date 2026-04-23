Iz Dinama poslali poruku nakon pobjede u Puli: 'Tri stvari vam moramo reći'

Nakon pobjede (0:2) nad Istrom u Puli, Dinamo se oglasio na društvenim mrežama i poslao poruku navijačima.

S obzirom na to da je dan ranije Hajduk izgubio domaću utakmicu protiv Osijeka sada Dinamo ima čak 13 bodova više od Splićana na vrhu tablice SHNL-a, a matematički novi naslov prvaka može potvrditi u 32. kolu, tijekom vikenda.

U nedjelju (18.45) Dinamo igra na svojem terenu protiv Varaždina i tada se očekuje velika proslava titule pa su iz kluba poslali sljedeću poruku:

"3 stvari vam moramo reći: Maksimir. Nedjelja. 18:45 sati."

