SVIMA NA ZNANJE /
Iz Dinama poslali poruku nakon pobjede u Puli: 'Tri stvari vam moramo reći'
Dinamo je na jedan vrlo mali korak do osvajanja titule
23.4.2026.
8:30
Srecko Niketic/PIXSELL
Nakon pobjede (0:2) nad Istrom u Puli, Dinamo se oglasio na društvenim mrežama i poslao poruku navijačima.
S obzirom na to da je dan ranije Hajduk izgubio domaću utakmicu protiv Osijeka sada Dinamo ima čak 13 bodova više od Splićana na vrhu tablice SHNL-a, a matematički novi naslov prvaka može potvrditi u 32. kolu, tijekom vikenda.
U nedjelju (18.45) Dinamo igra na svojem terenu protiv Varaždina i tada se očekuje velika proslava titule pa su iz kluba poslali sljedeću poruku:
"3 stvari vam moramo reći: Maksimir. Nedjelja. 18:45 sati."
