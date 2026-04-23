FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVIMA NA ZNANJE

Iz Dinama poslali poruku nakon pobjede u Puli: 'Tri stvari vam moramo reći'

Iz Dinama poslali poruku nakon pobjede u Puli: 'Tri stvari vam moramo reći'
×
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Dinamo je na jedan vrlo mali korak do osvajanja titule

23.4.2026.
8:30
M.G.
Srecko Niketic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Nakon pobjede (0:2) nad Istrom u Puli, Dinamo se oglasio na društvenim mrežama i poslao poruku navijačima.

S obzirom na to da je dan ranije Hajduk izgubio domaću utakmicu protiv Osijeka sada Dinamo ima čak 13 bodova više od Splićana na vrhu tablice SHNL-a, a matematički novi naslov prvaka može potvrditi u 32. kolu, tijekom vikenda.

U nedjelju (18.45) Dinamo igra na svojem terenu protiv Varaždina i tada se očekuje velika proslava titule pa su iz kluba poslali sljedeću poruku:

"3 stvari vam moramo reći: Maksimir. Nedjelja. 18:45 sati."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli GNK Dinamo (@gnkdinamo)

POGLEDAJTE VIDEO: Kek pucao iz Maksanovog kornera: 'Tih deset bodova između Dinama i Hajduka je objektivna razlika'

DinamoIstra 1961HnlPorukaNavijačiPula
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike