Dinamo otkrio tko je sve dobio poziv u nacionalnu vrstu: Jedan ga je igrač posebno zaslužio

Dinamo je na svom Instagram profilu objavio kako su na Maksimirsku 128 stigli pozivi u reprezentaciju za osmoricu igrača, od toga četvoricu u seniorske reprezentacije.

Iako je Dinamo u krizi te je pobijedio u samo jednoj od posljednjih pet utakmica – onoj protiv Rijeke, nakon koje se više pričalo o suđenju nego o pogotku Arbera Hoxhe koji konkurira za pogodak sezone – Dinamovi su igrači i dalje cijenjeni u svojim državama. Tako su nastup za nacionalnu vrstu zaslužili Škot Scott McKenna, Albanac Arber Hoxha te dvojica Alžiraca – Ismael Bennacer i Monsef Bakrar koji se u reprezentaciju vraćaju nakon godine dana izbivanja. Švedsku mladu reprezentaciju predstavljat će Matteo Perez Vinlöf, dok su Fran Topić, Noa Mikić i Leon Jakirović pozvani u U-21, U-19 i U-17 reprezentacije.

