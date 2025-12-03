FREEMAIL
FALIT ĆE /

Dinamo ostao bez bitnog igrača do kraja godine

Dinamo ostao bez bitnog igrača do kraja godine
Foto: Josip Mikacic/pixsell

Ove je sezone Lisica za Dinamo odigrao 19 utakmica, zabivši četiri gola i dodavši još toliko asistencija

3.12.2025.
13:35
Sportski.net
Josip Mikacic/pixsell
Dinamovi problemi s ozljedama se nastavljaju. Iako se prvotno mislilo da bi se Mateo Lisica mogao vratiti u sastav možda već protiv Hajduka, sada je otkriveno kako je bolest s kojom se mladi Istrijan muči — mononukleoza.

Tako će Dinamo biti bez igrača kojeg je platio 1,5 milijuna eura sve do kraja godine. Time će propustiti susrete protiv Hajduka, Slaven Belupa i Lokomotive u prvenstvu te Real Betisa u Europskoj ligi. Ove je sezone Lisica za Dinamo odigrao 19 utakmica, zabivši četiri gola i dodavši još toliko asistencija. Zbog te ozljede Mario Kovačević je Dinamovim treninzima priključio trojcu juniora - Patrika Horvata, Karla Zulfića i Mislava Ćutuka.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamov junak iz Gorice najavio Hajduk: 'Trebamo se postaviti kao prvaci i ići na tri boda'

