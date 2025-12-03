Dinamo ostao bez bitnog igrača do kraja godine
Ove je sezone Lisica za Dinamo odigrao 19 utakmica, zabivši četiri gola i dodavši još toliko asistencija
Dinamovi problemi s ozljedama se nastavljaju. Iako se prvotno mislilo da bi se Mateo Lisica mogao vratiti u sastav možda već protiv Hajduka, sada je otkriveno kako je bolest s kojom se mladi Istrijan muči — mononukleoza.
Tako će Dinamo biti bez igrača kojeg je platio 1,5 milijuna eura sve do kraja godine. Time će propustiti susrete protiv Hajduka, Slaven Belupa i Lokomotive u prvenstvu te Real Betisa u Europskoj ligi. Ove je sezone Lisica za Dinamo odigrao 19 utakmica, zabivši četiri gola i dodavši još toliko asistencija. Zbog te ozljede Mario Kovačević je Dinamovim treninzima priključio trojcu juniora - Patrika Horvata, Karla Zulfića i Mislava Ćutuka.
Našem Mateu Lisici dijagnosticirana je mononukleoza, zbog čega do kraja polusezone više neće nastupati.— GNK Dinamo (@gnkdinamo) December 3, 2025
Mateo, želimo ti brz oporavak i vrati nam se još jači! 💪💙
📷 Luka Stanzl/GNK Dinamo pic.twitter.com/Fsou6GuFFX
POGLEDAJTE VIDEO: Dinamov junak iz Gorice najavio Hajduk: 'Trebamo se postaviti kao prvaci i ići na tri boda'