Dinamo konačno doznao igra li protiv Maccabija i hoće li UEFA izbaciti izraelske klubove

Dinamo u drugom kolu Europske lige igra protiv Maccabija u Bačkoj Topoli, a utakmica će se unatoč drugačijem nagađanju javnosti, ipak odigrati po rasporedu.

Iako se nagađalo kroz javnost kako bi UEFA mogla izbaciti izraelske klubove, Sportske novosti doznaju kako se to se neće dogoditi, barem ne na vrijeme za utjecanje na utakmicu Dinama. Naime, za idući tjedan nije sazvana sjednica Izvršnog odbora UEFA-e te će izraelska momčad koja 'domaće' utakmice igra u Bačkoj Topoli nastaviti s natjecanjem u EL-u.

Podsjetimo i kako je UEFA poslala preporuku Dinamu da zbog sigurnosnih rizika ne prodaje ulaznice svojim navijačima za gostovanje u Bačkoj Topoli, a Dinamo se s time složio.

Dinamo je u prvom kolu svladao turski Fenerbahce 3-1 te je nakon kompletiranog kola na drugom mjestu skupine zbog gol razlike. Nakon Maccabija, Plavi će odigtrati još šest utakmica grupne faze i boriti se za nokaut fazu u koju direktno ide prvih osam klubova te u dodatno doigravanje klubovi od osmog do 24. mjesta.

