Kovačević o strašnom tempu Dinama: 'Ma, kakav umor?! Pa Modrić ima 40 godina i odigra 60 utakmica'

Dinamo je ušao u pravi 'muški' tempo koji bi mogao izdvojiti 'pukovnike od pokojnika'. Prvo Hajduk na Poljudu pa Fener u EL-u na Maksimiru, a uoči drugog kola EL-a stiže i Slaven Belupo.

"Kod nas je sve dobro, svi su zdravi. U dobrom smo stanju, prvi je tjedan ovakvog rasporeda. Nema govora o umoru, ali mijenjat ćemo neke igrače. Hrvatska liga je najvažnije natjecanje i najbolji će krenuti i u ovu utakmicu", rekao je trener Dinama, Mario Kovačević, kome je europski tempo novost u karijeri:

"Nije lagano balansirati, bio sam i ja igrač, znam da svi žele igrati. Odlučujem ja tko igra, svi znaju da je konkurencija velika, igralo je dosad više minuta 14-15 igrača tako će biti i dalje. A neka na treningu svi dokazuju da mogu igrati."

Hoće li možda odmoriti Valinčića i predstaviti prvi put ove sezone Pierre-Gabriela?

"Pierre se u ponedjeljak priključuje punom treningu, neće biti u konkurenciji za utakmicu. Valinčić je mlad, zdrav, Modrić igra 60 utakmica godišnje i s 40 godina, tek smo počeli sezonu."

U velikoj konkurenciji na treninzima Dinama, nekako se 'izgubio' Robert Mudražija.

"Poštujem ga jako, bio je među najboljim strijelcima prošle sezone. Svi su igrači u Dinamu kvalitetni, dobri, neki su drugi sad u prednosti. Ali, pričam s njim, dobit će priliku i siguran sam da će je iskoristiti."

'Posla ima puno'

Je li Fener 'zaboravljen'?

"Posla ima puno za nas u stožeru, uvijek pripremamo iduću utakmicu, ne razmišljamo o drugim stvarima. Dinamo je već pobjeđivao momčadi poput Fenerbahcea, nije to ništa novo, ali vidim maksimalnu podršku navijača, osjećam to i želim da ovako nastavimo i u idućim utakmicama."

Kovečević je prošle sezone doveo Salven iz ponora do borbe za Europu i u finale Kupa, a sad će mu suparnik biti lanjski pomoćnik Mario Gregurina.

"Veselim se susretu s Gregurinom, bila je to dobra sezona. Skupili smo glave zajedno, bili smo otpisani, imaju karakterne igrače, bili u borbi za Europi na čelu s kapetanom Božićem i Nestorovskim. Drago mi je da su dobro krenuli, držim im palčeve uvijek, osim kad ja igram protiv njih."

Je li se HNL promijenio u odnosu na prošlu sezonu?

"Mali je uzorak utakmica da bismo već govorili o HNL-u, ali bit će zanimljivo, Rijeka i Osijek će biti bolji, sigurno. Lokomotiva je iskočila, mi i Hajduk se malo izdvojili. Ali i mi smo prošle sezone u Slaven Belupu imali jedan bod do sedmog kola pa smo se borili za Europu. Želim da mi nastavimo ovako kako smo dosad igrali."

