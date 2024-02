Nogometaši Dinama izborili su osminu finala Konferencijske lige nakon što su na svom terenu odigrali 1:1 s Betisom i tako sačuvali prednost od jednog gola iz prve utakmice odigrane prije tjedan dana u Španjolskoj. Betis je na Maksimiru poveo u 39. minuti pogotkom Bakambua, a Dinamo je izjednačio u 56. minuti pogotkom Kaneka.

Konferencijska liga, šesnaestina finala

Dinamo - Betis 1:1 (Kaneko 59'; Bakambu 39')

Dinamo: Nevistić, Ristovski, Bernauer, Theophile-Catherine, Perković, Sučić, Mišić, Kaneko, Baturina, Hoxha, Petković

Betis: Silva, Ruibal, Riad, Roca, Miranda, William Carvalho, Johnny, Assane Diao, Ez Abde, Fekir, Bakambu

Trener Dinama Sergej Jakrović umjesto Bulata ,koji je zbog ozljede otpao prije utakmice, na teren je od početka poslao Sučića. Betis je u Zagreb stigao bez više ozlijeđenih prvotimaca i njihov trener Manuel Pellegrini imao je puno problema sa sastavljanjem ekipe, no mogao je računati na novo pojačanje, opasnog Bakambua, koji je stigao iz Galatasaraya i u Zagrebu kreće od početka.

Betis je krenuo vrlo napadački u utakmicu i pokušao stići do ranog gola, no obrana Plavih zaustavila je njihove pokušaje u početnim minutama. Nakon toga Dinamo se razigrao, dobro stajao na terenu i hrabro parirao Španjolcima.

Prvu opasniju priliku vidjeli smo u 11. minuti kada je Betis izveo kontru koju je, na sreću dinamovaca, završio Fekir nepreciznim udarcem. Sedam minuta nakon toga opasno je zaprijetio i Dinamo. Petković je pokušao iz slobodnjaka s dvadesetak metara, no njegov udarac aktobatski brani golman Betisa Silva. Četiri minute nakon toga Petković je bio još bliže pogotku, nakon povratne lopte Bernauera u srce šenaseterca, iz okreta pucao sa šest metara i pogodio vratnicu.

Nakon toga Plavi su redali šansu za šansom i bili jako blizu vodećeg pogotka i Španjolci su u tim trenucima imali puno sreće što nisu morali vadti loptu iz mreže. Pokušavali su Hoxha i Ristovski, no bezuspješno.

A nakon tih neiskorištenih prilika uslijedila je i 'kazna' za Plave. Betis je u 39. minuti stigao do vodstva, za 0:1 zabio je Bakambu u 39. minuti. Obrana Dinama nije dobro reagirala nakon ubačaja Ruibala i nečuvani Bakambu je u petercu petom skrenuo loptu u mrežu, a kako je to izgledalo možete pogledati OVDJE. Rezultatom 0:1 za Betis završeno je prvo poluvrijeme.

Strijelac Bakambu pod poluvremenom je osto u svlačionici, umjesto njega je u igru ušao Jose, a Betis je zaprijetio već na samom startu nastavka kada je iz blizine pucao Fekir, no nije dobro šutirao i to je odsjelo u bloku. Dinamo je nakon toga pokušao brzo uzvratiti i stići do izjednačenja, prijetili su Petković i Baturina, no neuspješno.

Dinamovi pokušaji urodili su plodom u 59. minuti kada je Hoxha sjajno prošao po lijevom boku i ubacio u petarac, a Kaneko snažnim udarcem zabija za 1:1. Desetak minuta nakon toga Dinamo je mogao do potpunog preokreta. Petković je odlično uposlio Kaneka, a on odmah pucao, no njegov udarac u zadnji tren blokiraju igrači Betisa.

U razdoblju nakon toga se situacija na terenu primirila i nije bilo izglednijih šansi, a tribine su 'eksplodirale' u 77. minuti kada je Dinamu dosuđen penal nakon duela Bellerina i Hoxhe u šesnaestercu, no veselje navijača brzo je splasnulo jer je najstroža kazna poništena nakon pregleda VAR snimke.

U samoj završnici utakmice, u 89. minuti, kapetan Betisa Fekir pokušao je udarcem s 30 metara iskosa šokirati Modre, no njegov udarac zaustavio je Nevistić. Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao i Dinamo je prošao u osminu finala Konferencijske lige.

