Turci otkrili sve! Dinamo je poslao ponudu za Livakovića, evo što su napravili u Fenerbahçeu

Turci otkrili sve! Dinamo je poslao ponudu za Livakovića, evo što su napravili u Fenerbahçeu
Foto: Bagu Blanco/pressin/pressinphoto Sports Agency Sl/profimedia

Povratak na Maksimir sve više izgleda kao najlogičniji i najbrži izlaz iz neugodne situacije...

18.12.2025.
8:42
Sportski.net
Bagu Blanco/pressin/pressinphoto Sports Agency Sl/profimedia
Dominik Livaković mogao bi se već ove zime vratiti u Dinamo. Za razliku od epizode u Gironi, u Maksimiru bi odmah postao prvi vratar, ključan potez za čuvanje forme uoči Svjetskog prvenstva, a Dinamo bi dobio provjereno rješenje na golu.

Turski Haberler piše da je Fenerbahçeu stigla prva službena ponuda Modrih: posudba do kraja sezone uz opciju otkupa od tri milijuna eura. Tvrde i da odgovor Turaka još nije poslan.

Livaković u Gironi nije odradio ni minutu. Brzo je postalo jasno da neće biti prva opcija, a svako čekanje dodatno bi mu ugrozilo status u reprezentaciji. Situaciju otežava i pravilo da bi, nakon što je već branio za Fenerbahçe, samo jedan nastup za Gironu zaključao mogućnost igranja za ijedan treći klub do kraja sezone.

Zato povratak na Maksimir sve više izgleda kao najlogičniji i najbrži izlaz iz neugodne situacije.

DinamoFenerbahçeDominik Livaković
