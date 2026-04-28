Dinamo danas igra polufinale prestižnog turnira protiv Real Madrida

Mlade snage Dinama danas igraju polufinalni susret prestižnog turnira Premier League International Cupa. Nakon što su u četvrtfinalu s 4-3 pobijedili mladu momčad Valencije, sada ih u polufinalu čeka susret s Real Madridom.

Riječ je o momčadi koja, za razliku od Dinama II, već igra seniorski nogomet, i to u trećoj španjolskoj ligi. Trenutačno se nalaze na visokom petom mjestu koje vodi u dodatno doigravanje za Segundu. Momčad je procijenjena na 62 milijuna eura, a trener im je Julián López de Lerma, koji je tu funkciju preuzeo od Álvara Arbeloe kada je potonji preuzeo glavnu momčad.

Ništa "slabija” imena neće biti na terenu. Za Castillu brani Fran González, U-21 reprezentativac i igrač koji je ove sezone gotovo svaku utakmicu proveo na klupi Kraljeva. Obrambenu liniju čine David Jiménez, Joan Martínez, Víctor Valdepeñas i Diego Aguado, dok su zadnji dvojac u vezi Jorge Cestero i kapetan Manuel Ángel. Ispred njih su Daniel Yáñez, César Palacios i Daniel Mesonero, dok je u špici često reprezentativac Ekvatorijalne Gvineje Loren Zúñiga.

To znači da bi Real Madrid Castilla, kada bi nastupila sa svojim najjačim imenima, imala čak osam igrača u sastavu koji su ove godine odigrali utakmicu za prvu momčad "Kraljevskog kluba”.

Tu je i Thiago Pitarch, igrač koji je ove sezone nastupao za Castillu, ali se više na Transfermarktu ne vodi kao njihov igrač. Trenutačno vrijedi 20 milijuna eura.

Lekina će momčad stoga imati težak, ali nužan ispit. Sljedeće sezone kreću s natjecanjem u Prvoj NL te će im iskustvo protiv igrača koji već igraju seniorski nogomet mnogo značiti. Za dvoboj će Plavi biti pojačani s nekoliko igrača koji su ove sezone nastupili za prvu momčad pa će im tako pomagati Cardoso Varela, Patrik Horvat, Noa Mikić…

Momčad Dinama trebali bi činiti Tai Žnuderl na golu, Noa Mikić, Marko Zebić, Nikola Radnić i Ivan Paunović u obrani, Krešimir Radoš, Kalojan Božkov i Sven Šunta u vezi te Patrik Horvat, Mislav Ćutuk i Cardoso Varela u napadu.

"Nema većeg motiva za igrače; to je momčad koja na Transfermarktu vrijedi 60 milijuna eura. Prošli tjedan njihova ekipa U-19 osvojila je Ligu prvaka mladih, toliko o njihovoj snazi. Neki od tih igrača igrat će i protiv nas, a tu je nekolicina koja već ima nastupe i za prvu momčad Reala. Ipak, vjerujem da se možemo nositi s njima i da ćemo se pokazati u najboljem svjetlu”, rekao je trener Dinama Jerko Leko u najavi utakmice pa otkrio što očekuje:

"Oni vole posjed, kao i mi, tako da očekujem sličnu utakmicu kao protiv Valencije. Pokušat ćemo ih visoko pritisnuti jer u otvaranju igre dosta riskiraju. Ideja je da se ne povučemo; pokušat ćemo igrati našu igru. Pokušat ćemo primiriti igru kada uzmemo loptu i ne srljati pod svaku cijenu jer su oni dosta nervozni kada nemaju posjed. Uglavnom, napravit ćemo sve da uđemo u finale.”

Susret između drugih momčadi Dinama i Reala na rasporedu je u 20 sati.

