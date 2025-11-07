Dinamo i Rijeka smanjili su si šanse za prolaz nakon 'Crnog četvrtka', evo kako sada stoje

Loš četvrtak je iza hrvatskih predstavnika u europskim natjecanjima. Dinamo je na svom terenu pretučen 3:0 od španjolske Celte dok je Rijeka uzela tek boda na gostovanju na Gibraltaru kod Lincoln Red Impsa.

Prema simulacijama analitičke stranice Football Meets Data naši su si klubovi smanjili šanse za prolazak u nokaut fazu. Dinamove šanse za top 24 Europske lige i dalje su, ipak, visoke. Analitika Modrima daje 82 posto šanse da će vidjeti europsko proljeće. Ipak, male su šanse da Dinamo završio u top osam i tako preskoči playoff rundu. Šanse su im tek pet posto.

[🟠 UEL race for Top 8/24 - as of 7 Nov]



🔝 Change in Top 8:



📈 IN: 🇪🇸 Betis, 🇪🇸 Celta

📉 OUT: 🇫🇷 Lille, 🇮🇹 Bologna



🔝 Change in Top 24:



📈 IN: 🇷🇸 Crvena zvezda

📉 OUT: 🇳🇱 Go Ahead Eagles



👉 Full probabilities and scenarios available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/TDWkF7pRBj — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 7, 2025

Rijekine šanse da budu u osam u Konferencijskoj ligi su još manje, tek dva posto, dok su se šanse da će završiti unutar 24 i izboriti eliminacijsku fazu smanjile na 69 posto.

[🟢 UECL race for Top 8/24 - as of 7 Nov]



🔝 Change in Top 8:



📈 IN: 🇺🇦 Shakhtar

📉 OUT: 🇨🇾 AEK Larnaca



🔝 Change in Top 24:



📈 IN: 🇽🇰 Drita, 🇺🇦 Dynamo K., 🇷🇴 Univ Craiova

📉 OUT: 🇲🇰 Shkendija, 🇸🇪 Häcken, 🇧🇦 Zrinjski



👉 Full probabilities and scenarios available in our 📊… pic.twitter.com/tsOtGGzow1 — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 7, 2025

Spomenimo da Zrinjski Igora Štimca nije favorit za plasman među 24. Analitika im daje 41 posto nakon teškog poraza 6:0 od kijevskog Dinama.

