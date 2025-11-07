FREEMAIL
freemail
LOŠ DAN /

Dinamo i Rijeka smanjili su si šanse za prolaz nakon 'Crnog četvrtka', evo kako sada stoje

Dinamo i Rijeka smanjili su si šanse za prolaz nakon 'Crnog četvrtka', evo kako sada stoje
Foto: Igor Soban/pixsell

Prema simulacijama analitičke stranice Football Meets Data naši su si klubovi smanjili šanse za prolazak u nokaut fazu

7.11.2025.
11:13
Sportski.net
Igor Soban/pixsell
Loš četvrtak je iza hrvatskih predstavnika u europskim natjecanjima. Dinamo je na svom terenu pretučen 3:0 od španjolske Celte dok je Rijeka uzela tek boda na gostovanju na Gibraltaru kod Lincoln Red Impsa.

Prema simulacijama analitičke stranice Football Meets Data naši su si klubovi smanjili šanse za prolazak u nokaut fazu. Dinamove šanse za top 24 Europske lige i dalje su, ipak, visoke. Analitika Modrima daje 82 posto šanse da će vidjeti europsko proljeće. Ipak, male su šanse da Dinamo završio u top osam i tako preskoči playoff rundu. Šanse su im tek pet posto. 

Sve o Europskoj ligi čitajte na portalu Net.hr.

 

 

Rijekine šanse da budu u osam u Konferencijskoj ligi su još manje, tek dva posto, dok su se šanse da će završiti unutar 24 i izboriti eliminacijsku fazu smanjile na 69 posto. 

 

Spomenimo da Zrinjski Igora Štimca nije favorit za plasman među 24. Analitika im daje 41 posto nakon teškog poraza 6:0 od kijevskog Dinama.

POGLEDAJTE VIDEO: Postavili smo Kovačeviću tri ključna pitanja nakon teškog poraza Dinama od Celte

Hnk Rijeka Dinamo Konferencijska Liga Europska Liga
