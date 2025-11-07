O Dinamovom potopu izvještava i Andrija Jarak

Dinamo je pao u krizu igre i rezultata. Na polovici natjecanja u ligaškom dijelu Europske lige zagrebački Plavi se nalaze na 12. mjestu.

Nakon što su u prva dva kola porazili Fenerbahče i Maccabi Tel Aviv sa po 3-1, "Modri" su u iduća dva kola osvojili tek jedan bod i to na gostovanju kod Malmoa, dok su četvrtak teško stradali na svom travnjaku od Celte sa 0-3.

Na poluvremenu utakmice protiv Celte bilo je 3:0 za Španjolce, a tada se oglasio istraživački novinar RTL televizije Andrija Jarak koji u svom komentaru na društvenim mrežama nije štedio ekipu s Maksimira.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Ne riskiraš, ne profitiraš. Ne staviš malog Mikića na bok, nego veterana koji je malo mlađi od mene i koji se triput opraštao od nogometa.. Ne vratiš Livakovića a imaš ga na jednom pozivu, nego ostaviš golmana koji je krasan, odgojen mladić ali jednostavno nije kalibar za Dinamo."

"Žao mi je Kovačevića. Iz aviona se vidi da je pošteni čovjek i radnik kojemu je nogomet sve ali morao je znati gdje dolazi. Pohlepni menadžeri i "legende" koji misle da je klub njihov preko svojih "komunikacijskih kanala" buše ga od prvog dana jer njihovi ne igraju ili premalo igraju. Čim su ga počeli ismijavati kako priča, znao sam da mu pripremaju raketiranje. Žao mi ga je jer će ceh platiti on. Možda već večeras. Uvrede i psovke brišem i blokiram u istoj sekundi. Hvala."

POGLEDAJTE VIDEO: Poluvrijeme iz noćne more za Dinamo protiv Celte