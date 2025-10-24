Dinamo do boda u zadnjoj sekundi, a evo koliko je Varela pogotkom donio novca klubu iz Maksimira

Dinamo je u 3. kolu Europske lige odigrao 1:1 protiv Malmöa u Švedskoj i tako nastavio niz bez poraza u ovom natjecanju.

Zagrebački klub osvojio je novi bod, kojim je dodatno učvrstio svoju poziciju u gornjem dijelu skupine, a uz to je zaradio i značajan financijski bonus. Naime, remi u Europskoj ligi donosi 150 tisuća eura nagrade, dok pobjeda vrijedi čak 450 tisuća eura.

Dinamo je već samim plasmanom u skupinu zaradio oko 12 milijuna eura, što je iznos koji uključuje i UEFA-inu nagradu za sudjelovanje te marketinška prava.

S dvije pobjede u prva dva kola i ovim remijem, ukupna zarada “Modrih” sada prelazi iznos od 13 milijuna eura.

Taj prihod dodatno potvrđuje koliko je nastup u Europi važan za financijsku stabilnost kluba.

Bod iz Švedske ima vrijednost i u kontekstu borbe za prolazak u nokaut fazu natjecanja. Momčad Marija Kovačevića ponovno je pokazala disciplinu, a Dinamo sada s optimizmom čeka nastavak natjecanja i nove izazove u Europskoj ligi.

POGLEDAJTE VIDEO: Drama na Rujevici, prekinuta utakmica Rijeke u Konferencijskoj ligi