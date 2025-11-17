FREEMAIL
Razotkriva se napad na Hrvate u Crnoj Gori: Jesu li sve isplanirale Delije?

Razotkriva se napad na Hrvate u Crnoj Gori: Jesu li sve isplanirale Delije?
Foto: Pixsell/ilustracija

Jedan od napadnutih hrvatskih navijača poručio je da „ne osuđuje narod Crne Gore“

17.11.2025.
8:16
Sportski.net
Pixsell/ilustracija
Uoči utakmice Crne Gore i Hrvatske, pojavile su uznemirujuće vijesti: prema objavi na X-u od strane Hooligans.cz, navijači Crvene zvezde iz Crne Gore navodno su napali hrvatske navijače kod Cetinja i ukrali dva transparenta.

Prema izvještajima, napad se dogodio na magistralnoj cesti Cetinje – Budva. Kombi hrvatskih navijača, sa splitskim registracijama, razbijen je nasilnim alatom, no, srećom, nije bilo ozlijeđenih. Napadnuti su podnijeli prijavu policiji prilikom ulaska u Cetinje, a zatim su pod policijskom pratnjom napustili grad oko 23 sata.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO

Gradonačelnik Cetinja, Nikola Đurašković, oštro osuđuje incident. On smatra da je lokacija napada namjerno izabrana kako bi se narušili odnosi Hrvatske i Crne Gore i kompromitirao ugled Cetinja. Pozvao je državne institucije na hitnu akciju i kazne za počinitelje.

 

 

Unatoč svemu, jedan od napadnutih hrvatskih navijača poručio je da „ne osuđuje narod Crne Gore“, apelirajući na razdvajanje djela od cijele zajednice.

POGLEDAJTE VIDEO: Emotivan govor Marijana Budimira nakon ispadanja s Mundijala

HrvatskaCrna GoraCetinjeDelije
