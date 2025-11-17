Razotkriva se napad na Hrvate u Crnoj Gori: Jesu li sve isplanirale Delije?
Jedan od napadnutih hrvatskih navijača poručio je da „ne osuđuje narod Crne Gore“
Uoči utakmice Crne Gore i Hrvatske, pojavile su uznemirujuće vijesti: prema objavi na X-u od strane Hooligans.cz, navijači Crvene zvezde iz Crne Gore navodno su napali hrvatske navijače kod Cetinja i ukrali dva transparenta.
Prema izvještajima, napad se dogodio na magistralnoj cesti Cetinje – Budva. Kombi hrvatskih navijača, sa splitskim registracijama, razbijen je nasilnim alatom, no, srećom, nije bilo ozlijeđenih. Napadnuti su podnijeli prijavu policiji prilikom ulaska u Cetinje, a zatim su pod policijskom pratnjom napustili grad oko 23 sata.
Gradonačelnik Cetinja, Nikola Đurašković, oštro osuđuje incident. On smatra da je lokacija napada namjerno izabrana kako bi se narušili odnosi Hrvatske i Crne Gore i kompromitirao ugled Cetinja. Pozvao je državne institucije na hitnu akciju i kazne za počinitelje.
16.11.2025, Montenegro🇲🇪 - Croatia🇭🇷, info before tomorrow match: Delije from Montenegro attacked some Croats and stole two banners, click for more here: https://t.co/y0f98rENn2— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 16, 2025
Unatoč svemu, jedan od napadnutih hrvatskih navijača poručio je da „ne osuđuje narod Crne Gore“, apelirajući na razdvajanje djela od cijele zajednice.
