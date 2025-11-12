Stanković poludio na novinara, pričao na engleskom, talijanskom pa završio na srpskom: 'Smrade jedan...'

Dejan Stanković, legendarni srpski nogometaš koji je sada trener Spartaka iz Moskve, privukao je veliku pažnju zbog kratkog intervjua u kojemu je izgubio živce i ušao u sukob s novinarom.

Intervju je dao nakon pobjede Spartaka 2:1 protiv Ahmata u prvenstvu.

Pored Stankovića stajao je prevoditelj, a srpski trener je izgubio živce i pričao na tri jezika - ruskom, talijanskom pa na kraju srpskom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sve je počelo nakon što je novinar pitao Stankovića o njegovom gestikuliranju prema sucima.

"Pozdravio sam Bogosavca (Miroslav Bogosavac, nogometaš Ahmata op.a.). Ne znam o čemu vi pričate. Nemate pitanje, to vam je bilo jedino pitanje. Sigurni ste o sucu? Vi ste novinar? Samo novinar, zašto me pitate?", rekao je Stanković.

Nakon toga je na talijanskom rekao:

"Zašto me provocirate s takvim pitanjima, gdje su vam bitna pitanja, pitajte me za formacije, za igrače, tko je igrao, zašto sam napravio neku zamjenu. Samo pričate gluposti. Da, sudac., sudac..."

Nakon toga ga je novinar pitao je li završio na što mu je Stanković dobacio "Nisam završio. Što hoćeš ti, šta hoćeš ti bre? Što hoćeš, smrade jedan" i otišao.

OVDJE možete pogledati kako je to izgledalo.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina već osvojila navijače