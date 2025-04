Courtois postavlja živi zid, a pogledajte što radi Artetin pomoćnik. Njemu upišite pogodak

Arsenal je potopio branitelje naslova, Real Madrid na svojem terenu s 3:0 i jednom nogom ušao u polufinale Lige prvaka. Junak Arsenala bio je Declan Rice koji je pogodio dva puta izravno iz slobodnjaka i tako postao prvi igrač koji je zabio dva slobodnjaka u nokaut utakmici Lige prvaka.

Drugi gol bio je prekrasan udarac u same rašlje i Courtois tu nije mogao ništa iako je bio na toj strani. Kod prvog slobodnjaka, pogriješio je Courtois koji je loše postavio živi zid, a dojam je i da je Thibaut podcijenio Ricea i da je trebao staviti još jednog igrača u živi zid. To je primijetio pomoćnik Mikela Artete i pokazao Riceu da može pucati pokraj živog zida. Rice je to poslušao i savršeno pogodio loptu. Reakciju pomoćnog trenera pogledajte OVDJE.

Prvi pogodak Ricea možete pogledati OVDJE, drugi još ljepši OVDJE.

Mikel Merino je u 75. minuti potvrdio pobjedu i teško će Real ovo stići u uzvratu.

