Arsenal potopio Real i došao na korak do polufinala! Inter šokirao Bayern u Műnchenu

Izvještaj

U prvom susretu četvrtfinala nogometne Lige prvaka Arsenal je na stadionu Emirates pobijedio aktualnog europskog prvaka Real Madrid sa 3-0 uz dva sjajna gola Declana Ricea.

Dva tjedna nakon što je ženska ekipa Arsenala izborila plasman u polufinale Lige prvaka protiv Real Madrida, stigao je red i na muški dvoboj "Topnika" i "Kraljevskog kluba".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Londonski sastav je odigrao sjajno porazivši Real sa 3-0 golovima Declana Ricea iz slobodnih udarca u 58. i 70. minuti, te Mikela Merina (75). Luka Modrić je za goste igrao do 71. minute.

Uzvratni susret je 16. travnja na Santiago Bernabeu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovo je tek drugi put da se Arsenal i Real susreću u elitnom natjecanju "Starog kontinenta". Prvi put su igrali u osmini finala 2006. kada su "Topnici" u dvije utakmice slavili sa 1-0 golom Thierryja Henryja. Arsenal je te godina dogurao do finala Lige prvaka izgubivši završni susret od Barcelone.

"Topnici" su nastupili bez duže ozlijeđenih Gabriel, Kaia Havertza, Gabriela Jesusa i Takehiro Tomiyasa, dok na suprotnoj strani nije bilo suspendiranog Aureliena Tchouamenija, te ozlijeđenih Ferlanda Mendyja, Danija Ceballosa, Danija Carvajala i Edera Militaoa.

Za Arsenal je nastupio Myles Lewis-Skelly koji je sa 18 godina i 194 dana postao drugi najmlađi engleski nogometaš koji je startao u četvrtfinalu Lige prvaka. Mlađi od njega je bio tek Jude Bellingham koji je 2021. imao 17 godina i 281 dan.

Zanimljivo, Lewis-Skelly je rođen 34 dana nakon što je Luka Modrić u kolovozu 2006. u dresu Dinama prvi put gostovao na stadionu Emirates protiv Arsenala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Arsenal je aktivnije otvorio utakmicu, a prvu veliku priliku vidjeli smo u 13. minuti kada je Martinelli probio po lijevoj strani ubacivši pred vrata, no lopta se odbila na rub kaznenog prostora do Thomasa Parteyja koji je pucao, ali je Thibaut Courtois obranio.

Real je opasno zaprijetio u 21. minuti, ali je Vinicius s lijeve strane pucao preko gola. Još bolju priliku imao je Kylian Mbappe u 31. minuti nakon odličnog proigravanja Judea Bellinghama, ali je David Raya zaustavio udarac francuskog napadača.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U 38. minuti sjajnu priliku je imo Arsenal, aka je uputio sjajnu prizemnu loptu s desnog krila, ali nitko od suigrača nije stigao pospremiti loptu u prazan gol. U 44. minuti "Topnici" su i istom napadu dva puta opasno zaprijetili, ali je Courtois upisao dvije odlične obrane. Prvo je pucao Rice glavom, a potom i Martinelli.

U nastavku susreta prvi su zaprijetili gosti u 51. minuti, ali je Mbappe pogodio vanjski dio mreže. Sedam minuta kasnije domaćin je poveo sjajnim golom Ricea iz slobodnjaka s više od 20 metara. Courtois nije najbolje postavio "živi zid" što je Rice iskoristio pogodivši za vodstvo londonskog sastava.

Belgijanac se iskupio u 67. minuti s dvije sjajne intervencije obranivši udarce Martinellija i Merina, a kada je već bio svladan, s crte je Alaba počistio udarac Rice. No, u 70. minuti gosti nisu mogli ništa. Ponovo je Rice pucao iz slobodnjaka i ponovo fantastično pogodio za 2-0.

Fantastična večer Arsenala nastavila se u 75. minuti kada je Merino sa 14-15 metara pogodio za velikih 3-0.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Real je susret zaključio s deset igrača nakon što je Camavinga "pocrvenio" u posljednjim trenucima susreta. Francuski veznjak je prvi žuti dobio u 70. minuti, a drugi u sudačkoj nadoknadi zbog udaranja lopte.

Posljednji put Real je u Ligi prvaka izgubio s najmanje tri razlike u svibnju 2023. izgubivši u polufinalu od Manchester Cityja sa 0-4. "Građani" su slavili s ukupnih 5-1 i kasnije osvojili europski naslov protiv Intera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nogometaši Intera pobijedili su na gostovanju u Muenchenu Bayern s 2-1 (1-0) u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka te tako stekli značajnu prednost za uzvrat koji će biti odigran 16. travnja u Milanu.

Inter je poveo u 38. minuti golom Lautara Martineza. U 85. minuti je izjednačio Thomas Mueller, a konačnih 2-1 postavio je Davide Frattesi u 88. minuti.

Bayernov trener Vincent Kompany u ovom dvoboju nije mogao računati na ozlijeđene Jamala Musialu, Alphonsa Daviesa, Dayota Upamecana, Kingsleyja Comana i Manuela Neuera. Simone Inzaghi je bio bez ozlijeđenih Mehdija Taremija, Piotra Zielinskog i Denzela Dumfriesa, a Kristjan Asllani je morao odslužiti jednu utakmicu zabrane igranja zbog žutih kartona.

Bayern je započeo utakmicu u visokom pritisku, kojim su u nekoliko navrata iznudili pogreške gostujućih nogometaša, ali najbolju priliku su stvorili kad je Inter izašao na njegovu polovicu s više igrača.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To je domaćim nogometašima u 26. minuti otvorilo priliku za protunapad, u kojem se lopta pomalo sretno odbila do Michaela Olisea u kaznenom prostoru. On je pokušao pronaći prostor za udarac i "lažnjacima" izbacio nekoliko obrambenih igrača Intera, a onda idealno poslao loptu prema Harryju Kaneu, koji je sa sedam metara, iskosa s lijeve strane, desnom nogom pucao prema suprotnom kutu, svladao vratara Yanna Sommera, ali je umjesto mreže pogodio vratnicu.

Sommer je prije toga bio ponajbolji igrač Intera, jer je uspio obraniti opasne udarce iz kaznenog prostora Oliseu, Kaneu i Raphaelu Guerreiru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na drugoj strani se, osim Olisea, istaknuo korejski branič Kim Min-Jae, koji je u dva navrata blokirao potencijalno opasne udarce Hakana Calhanoglua, a u 34. minuti je uspio oduzeti loptu Nicolu Barelli na rubu kaznenog prostora, kad je ovaj sam krenuo prema Bayernovom vratar Jonasu Urbigu.

No, u 38. minuti je Inter uspio idealno izvesti protunapad i iz prvog udarca koji je išao unutar okvira doći do prednosti. Veliku ulogu u odlično odigranoj akciji imao je Marcus Thuram, koji je prvo uspio zadržati loptu, čime je omogućio da mu se priključe suigrači, a onda je na ubačaj Carlosa Augusta petom idealno ostavio loptu na 13 metara. Tamo je na nju natrčao Interov kapetan Lautaro Martinez i "modrićevski", vanjskim dijelom stopala, poslao loptu u gornji lijevi kut Bayernovog gola.

Sukladno rezultatu, Inter je u drugom poluvremenu prepustio posjed Bayernu i još više zatvorio koridore prema svojim vratima, ali je i dalje prijetio iz kontranapada. Tako je u 56. minuti Lautaro Martinez uspio uputiti udarac s desetak metara, ali je Urbig refleksnom reakcijom uspio obraniti udarac i spriječiti da talijanski prvak dođe do dva pogotka prednosti.

Interova formacija je otvorila više prostora za ofenzivniju ulogu hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića u drugom poluvremenu. Započeo je dvoboj na poziciji klasičnog lijevog braniča, a u drugom dijelu se pretvorio u ofenzivnog igrača sredine terena. Tako se u 62. minuti našao u prilici uputiti udarac glavom, ali mu je malo nedostajalo preciznosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U 74. minuti je Kompany napravio trostruku zamjenu, ubacio Gnabryja i Muellera u ofenzivne uloge, pa je Stanišić opet završio u defenzivnijoj ulozi, ali kao stoper i na desnoj strani, gdje je ostao do kraja utakmice.

Kompanyjev potez se pokazao dobrim, jer je u 85. minuti Bayern došao do izjednačenja, a strijelac je bio "džoker s klupe", 35-godišnji Thomas Mueller. "Stari lisac" je uspio izbjeći pažnji Interove obrane. Konrad Laimer je s lijeve strane kaznenog prostora prebacio na suprotnu vratnicu, baš tamo gdje je bio Mueller koji je samo podmetnuo nogu i poslao loptu u mrežu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, Inter je u 88. minuti ponovno utišao domaće navijače na Allianz Areni. Sjevnuo je kontranapad po lijevom boku, gdje se prema kaznenom prostoru sjurio Carlos Augusto. Kad je došao do visine peterca poslao je oštru povratnu loptu prema sredini, gdje je bio Davide Frattesi i postigao svoj prvi pogodak u Ligi prvaka za pobjedu Intera u Muenchenu i značajnu prednost za uzvrat koji je na rasporedu za osam dana.

Kronologija

Liga prvaka došla je do svoje četvrtfinalne faze što znači da je ostalo samo osam ekipa, i to osam kakvih ekipa. Sama krema europskog nogometa odlučit će o najboljem za ovu sezonu na europskom kontinentu. Počinjemo u Londonu gdje se sastaju Arsenal i Real Madrid kojeg kao kapetan predvodi Luka Modrić. Na Allianz Areni sastaju se Bayern i Inter.

90+5' - KRAJ! Arsenal je potopio Real s 3:0. Inter je slavio na Allianz Areni 2:1.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

90+4' - Drugi žuti za Camavingu. Svakako ga nema u uzvratu.

90' - Još će se igrati 4 minute na Emiratesu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

88' - GOOOOL! Inter ponovno vodi! Kakav šok za Bayern. Barella proigrava Augusta koji asistira Frattesiju za novo vodstvo Intera. Pogodak pogledajte OVDJE.

85' - GOL za Bayern! Vraćaju se Bavarci. Thomas Müller zabija na asistenciju Laimera. Pogodak pogledajte OVDJE.

80' - Izlazi junak Declan Rice uz ovacije i pjesmu s tribina. Kieran Tierney ulazi. Alaba je izašao kod Reala, a Fran Garcia ušao.

75' - GOOOOOOOOOL! Real je na koljenima. Arsenal ima 3:0! Mikel Merino je sjajno pogodio na povratnu loptu Trossarda. Pogodak pogledajte OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

74' - Ne može Saka više. Trossard je ušao. Saka je izborio oba slobodna udarca iz kojih je Rice zabio.

73' - Camavinga je dobio žuti karton. Neće ga biti u uzvratu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

72' - Luka Modrić je izašao, ušao je Lucas Vasquez.

70' - GOOOOOOOL! Opet Rice! Opet slobodnjak! Ovaj je još ljepši, u same rašlje je pogodio Englez! Gol pogledajte OVDJE.

67' - Što je ovo! Tri obrane Reala u nizu. Brani Courtois, pa zatim Alaba s gol-linije, a onda opet Courtois brani.

65' - Real sada prebacuje težište igre na polovicu Engleza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovaj čovjek zna svoj posao, pogledajte kako je pomoćnik Artete pokazao Riceu kako da puca.

58' - GOOOOOOOOOOOOL! Rice zabija golčinu iz slobodnog udarca! To je prošlo oko živog zida. Belgijski vratar očajno je postavio živi zid. Pogodak pogledajte OVDJE.

57' - Slobodan udarac za Arsenal u opasnoj zoni izborio je Saka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

56' - Opasan ulazak Arsenala u šesnaesterac, ali Asencio je to dobro izbacio.

54' - Prvi žuti karton na utakmici dobio je Thomas Partey.

51' - Arsenal opet ima posjed, ali Real složi priliku u tri dodira. Bellingham je uposlio Mbappéa, ali Francuz pogađa vanjski dio mreže.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme.

45+2' - Kraj prvog dijela na Emiratesu. Vrlo zanimljivo prvo poluvrijeme. Arsenal je krenuo jako, preuzeo posjed, ali nisu stvorili izgledne prilike. Real je dobro branio prostor i uspio 2-3 puta zaprijetiti. Pred kraj poluvremena ponovno Arsenal dolazi naprijed i u 44. dolazi do najveće prilike, ali Courtois je spasio Blancose.

44' - Kakva dvostruka obrana Courtoisa! Najbolja prilika utakmice. Rice je pucao glavom nakon sjajog ubačaja Timbera, ali obranio je to Thibaut, a onda i pokušaj Martinellija. Velike obrane pogledajte OVDJE.

39' - GOL za Inter! Iz kontre su došli Nerazzurri do vodstva. Bili su lošija momčad, ali dočekali su svoju priliku iz kontre i maestralno ju zzavršava Lautaro Martinez. Pogodak pogledajte OVDJE.

36' - Malo je zaiskrilo sada, zaredalo se nekoliko prekršaja. Irfan Peljto nema lagan posao.

Foto: Profimedia

31' - Raya spašava Arsenal, Mbappé je bio u prilici.

30' - U Münchenu je Bayern bolji. Inter se brani, a Kane je pogodio stativu. Pokušaj Kanea pogledajte OVDJE.

30' - Arsenal je brz, ali nedostaje im preciznosti. Realovci dobro pokrivaju prostor.

25' - Timber treba liječničku pomoć. Arteti sigurno ne treba nova ozljeda.

22' - Luka Modrić na Emiratesu je igrao za Dinamo u kolovozu 2006. 30 dana kasnije rodio se Myles Lewis-Skelly. Više o tome OVDJE.

20' - Realova obrana pod teškim je pritiskom. Za sad se dobro nose, iako je Arsenal jako energično krenuo.

Je li bio jedanaesterac procijenite sami OVDJE.

14' - Potenicijalni jedanaesterac za Arsenal. VAR pregledava. Ništa od toga.

13' - Prilika za Arsenal. Partey puca s ruba kaznenog prostora, brani Courtois.

9' - Jaki tempo na startu utakmicu. Arsenal s puno igrača u završnici, Real prijeti iz kontri.

Foto: Profimedia

6' - Umalo autogol. Rüdiger je pogodio Camavingu prilikom čišćenja, ali imali su sreće, samo korner za Arsenal.

4' - Saka je pogriješio, Rodrygo krade loptu, ali Vini puca lagano u Rayu.

3' - Vrlo visoki pritisak Arsenala. Oduzeli su loptu u opasnoj zoni i Saka je izborio slobodni udarac, ali Odegaard je pogodio živi zid.

1' - Počela je utakmica na Emiratesu. Pratit ćemo i najzanimljivije trenutke s druge utakmice, Bayerna i Intera.

Tko među četvrtfinalistima ima najviše nastupa u Ligi prvaka, pogledajte OVDJE.

20 minuta je do početka. Sitno brojimo, a veliki osmijeh na lice izmamili su jedan drugome Kylian Mbappé i Thierry Henry, bivši igrač upravo Arsenala, a uslijedio je i srdačan zagrljaj dvaju Francuza. Upravo je Henry prije 19 godina srušio Real i Arsenal je prošao u četvrtfinale, a kasnije i finale Lige prvaka.

Tu su i sastavi Bayerna i Intera. Josip Stanišić kreće na desnom beku.

Foto: Screenshot/Uefa.com

Stigao je i sastav Arsenala. Nema previše iznenađenja, Saka se vratio u prvu postavu. Tu je i bivši igrač Reala, Martin Odegaard. Mikel Merino je ponovno na lažnoj devetki,

Stigao je i sastav Real Madrida! Luka Modrić je u prvoj postavi! Društvo u veznoj liniji činit će mu Bellingham i Camavinga. Ispred njih su Vinicius, Mbappe i Rodrygo dočim su u obrani Alaba, Rudiger, Asencio i Valverde ispred belgijskog čuvara mreže Thibaut Courtoisa.

Arsenal i Real posljednji su se put u Ligi prvaka sastali 2006. godine kada je Arsenal izbacio Blancose u osmini finala i igrao finale gdje ih je porazila Barcelona. Pogledajte samo te sastave.

Najava

Večeras pratimo dva mega-okršaja. Na Emiratesu se po prvi put ikada sastaju Arsenal i Real Madrid dok će se na Allianz Areni sastati Inter i Bayern, finalisti iz 2010. godine. Sve četiri ekipe muče brojni izostanci. Kod Arsenala nema Calafiorija, Gabriela, Jesusa, Havertza i Sterlinga. Ancelotti ne može računati na Carvajala, Ceballosa, Militaa, Lunina, Mendyja i Tchouamenija.

Kod Bayerna nema prvog vratara Neuera, Comana, Daviesa, Ita, Musiale i Pavlovića. Inzaghijeva je lista najtanja, ali i njemu fale važne karike poput Dumfriesa, Asllnija, Taremija i Zielinskog.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrgović: 'Britanski suci su rekli da sam uvjerljivo pobijedio, a oni bi iskoristili svaku priliku da me pokradu'