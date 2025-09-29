Belgijski maestro naklonio se hrvatskom uz riječ na našem jeziku

Milan je u nedjelju navečer pobijedio Napoli u derbiju petog kola i izbio na vrh ljestvice. Milan je nakon šokantnog poraza od Cremonesea u prvom kolu zaredao četiri pobjede zaredom.

Luka Modrić odigrao je veliku ulogu u tom nizu, a briljirao je i sinoć protiv Napolija. Talijanski mediji puni su riječi hvale za Modrića, reakcije na odličnu partiju pljušte na sve strane, a pohvale je zaradio i belgijski maestro an drugoj strani, Napolijev Kevin de Bruyne. Talijani su sudar Modrić i De Bruyne nazvali dvobojem dva maestra.

Dan nakon utakmice Kevin de Bruyne je posvetio objavu Modriću na svome Instagram profilu. De Bruyne je objavio zajedničku fotografiju uz riječi: Svi uživaju u dobrom nogometu. Drago mi je vidjeti te, brate Luka Modrić. Napisao je Belgijac na engleskom, a riječ brate je bila na hrvatskom.

