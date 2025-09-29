POSEBNA PORUKA /

Belgijski maestro naklonio se hrvatskom uz riječ na našem jeziku

Belgijski maestro naklonio se hrvatskom uz riječ na našem jeziku
×
Foto: Profimedia

Dan nakon utakmice Kevin de Bruyne je posvetio objavu Modriću na svome Instagram profilu

29.9.2025.
11:21
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Milan je u nedjelju navečer pobijedio Napoli u derbiju petog kola i izbio na vrh ljestvice. Milan je nakon šokantnog poraza od Cremonesea u prvom kolu zaredao četiri pobjede zaredom.

Luka Modrić odigrao je veliku ulogu u tom nizu, a briljirao je i sinoć protiv Napolija. Talijanski mediji puni su riječi hvale za Modrića, reakcije na odličnu partiju pljušte na sve strane, a pohvale je zaradio i belgijski maestro an drugoj strani, Napolijev Kevin de Bruyne. Talijani su sudar Modrić i De Bruyne nazvali dvobojem dva maestra.

Sve o Luki Modriću čitajte na portalu Net.hr.

Dan nakon utakmice Kevin de Bruyne je posvetio objavu Modriću na svome Instagram profilu. De Bruyne je objavio zajedničku fotografiju uz riječi: Svi uživaju u dobrom nogometu. Drago mi je vidjeti te, brate Luka Modrić. Napisao je Belgijac na engleskom, a riječ brate je bila na hrvatskom.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kevin De Bruyne (@kevindebruyne)

POGLEDAJTE VIDEO: Allegri se klanja Modriću

Luka ModrićAc MilanKevin De Bruyne
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POSEBNA PORUKA /
Belgijski maestro naklonio se hrvatskom uz riječ na našem jeziku