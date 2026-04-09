Davor Šuker dobiva novo veliko priznanje? Konkurencija mu je velika

Bivši hrvatski nogometaš Davor Šuker (58) jedan je od kandidata za primanje u Međunarodnu nogometnu kuću slavnih u Meksiku, muzej koji odaje priznanje igračkim legendama.

Međunarodna nogometna kuća slavnih (El Salon de la Fama del Futbol Internacional) je muzej, odnosno interaktivni centar, otvoren 2011. u meksičkom gradu Pachuci. Zgradu dizajniranu u obliku lopte te su godine otvorili tadašnji meksički predsjednik Felipe Calderon Hinojosa i čileanski Sebastian Pinera Echenique zajedno s predsjednikom FIFA-e Josephom Blatterom.

Ondje se nalaze fotografije i opisi 198 bivših nogometaša, nogometašica, trenera i rukovoditelja. Među njima zasad nema hrvatskih nogometaša, ali je ondje Victor Manuel Vucetich (70), bivši meksički vezni igrač i trener hrvatskog porijekla.

Davor Šuker, najbolji strijelac Svjetskog prvenstva 1998., jedan je od ovogodišnjih kandidata za primanje. Novinari iz raznih zemalja svijeta glasuju do 17. travnja, a na listi su im ponuđena imena petnaestorice bivših nogometaša od kojih trebaju izabrati šestoricu.

Među kandidatima su i Alessandro Del Piero, Bebeto, Thierry Henry, Xabi Alonso i Claudio Caniggia.

Šuker, koji je s Hrvatskom osvojio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj, mogao bi u studenom doći u Pachucu na ceremoniju uvrštenja novih legendi bude li izabran.

Bivši napadač Real Madrida, Seville i Arsenala navodno se nalazi u SAD-u. U četvrtak nije bio dostupan Hini za komentar.

Nove legende se biraju i u kategoriji međunarodnih nogometašica, starijih nogometaša koji su igrali do 1970. godine te meksičkih igrača.

Lani je među uvrštenima bio Iker Casillas, bivši vratar Španjolske i Real Madrida.

Međunarodnom nogometnom kućom slavnih u Pachuci, koja obuhvaća meksičke i strane nogometaše, upravlja neprofitna udruga.

"Ovo je jedinstveni prostor u svijetu koji prepoznaje igrače, trenere i dužnosnike koji su ostavili trag u nogometu. Kroz godišnje dodjele priznanja omogućujemo im ulazak u ovu 'dvoranu besmrtnika'“, piše na internetskoj stranici Kuće slavnih.

"Zaljubljenicima u nogomet, pak, nudimo priliku da saznaju više o svom omiljenom sportu, a posebno o onim osobama koje su stekle slavu nezaboravnim pothvatima", navedeno je ondje.

