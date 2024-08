Daniel Šarić, bivši nogometaš Rijeke (97 nastupa u dva mandata, dva gola), Dinama (102 nastupa, 8 golova, hrvatske nogometne reprezentacije (30 nastupa), Sportinga (33 utakmice, tri nastupa), Panathinaikosa (42 nastupa, dva gola), tvrdi kako je HNK Rijeka bolja od Olimpije iz Ljubljane, samo što se jučer u Stožicama dogodio kolektivni debakl obrane prve momčadi, pa je završilo tako kako je završilo...

"Rijeka je bila puno ispod svoje razine. Kad na početku primite gol, ajmo reći smiješno, to usmjeri utakmicu. Faza obrane kolektivno u prvom je dijelu ostala kod kuće u Rijeci, bili su baš loši i ekipa poput Olimpije je to znala kazniti i ostvarila veliki i neočekivani rezultat", govori maloprije Daniel Šarić za Net.hr i dodaje:

"Ne bih htio sad govoriti o krivcima jer je to nezahvalno. Kad izgubiš 5-0, svi su krivi i čitava momčad je podbacila, a ne samo trener, u ovom slučaju Radomir Đalović. Ja bih samo rekao da možda otkaz Sopiću nije imao nekakve nogometne razloge u sebi, sigurno, gledajući sa strane i njegova smjena i odlazak nisu dobar potez kluba. Mislim da to nije bilo korektno, ali klub je privatan, onaj tko vodi klub može mijenjati trenere svakog dana, ako to želi. Željko Sopić dobro je radio svoj posao. Čovjek nije izgubio ni jednu utakmicu. Kažem vam, ovako gledajući sa strane, nogometnih razloga nekakvih nema za njegovu smjenu. E sad, kakvi su razlozi za njegovu smjenu, to ne znam, ali to je što se tiče toga. Poraz je težak, vidjet ćemo kako će se odraziti na momčad. Rijeka u prvenstvu gura dobro i vjerujem da će se boriti za drugu i treću poziciju s Hajdukom."

Daniel Šarić rekao je i sljedeće:

"Mislim da naš nogomet ne ide u dobrom smjeru. Osim Dinama, vidimo da ne možemo izboriti ni skupinu europskih natjecanja, nikako... I Osijek i Hajduk i Rijeka su imali suparnike od kojih su nominalno bolji i morali su proći. To je naš problem", govori Šarić.

Kako ga riješiti?

"Teško mi je to reći i dati vam odgovor na vaše pitanje. Na neke stvari ne možemo utjecati, kao sad na ovu oko Sopića, ali možda više strpljenja u hrvatskom nogometu ne bi bilo na odmet. To je sad što bi bilo, kad bi bilo. Ne znamo mi bi li Rijeka pod Sopićem prošla Olimpiju. Poraz je težak, očekivali smo prolaz Rijeke jer je, po meni, bolja ekipa. Riječani su odigrali jako loše i sad osim Dinama naš nogomet nema predstavnika u klupskim natjecanjima. To je problem. Znate, teško mi je o trenerima pričati, jer svi mi treneri mislimo da bi mogli bolje, ali to je tako, svatko za sebe to misli. Možda bi bilo sto puta gore. Lako je ovako sa strane govoriti, ali ovaj poraz je težak, boli, zabrinjava, jer je 5-0 i ostvaren, doživljen od nominalno lošije ekipe, to odgovorno tvrdim", navodi bivši pomoćnik bivšem izborniku Draganu Skočiću na klupi U-21 Hrvatske.

Rijeka u nedjelju dočekuje Dinamo na Rujevici. Derbi 5. kola igra se od 20.45.

"Bez obzira na sve, Rijeka će preživjeti i u HNL-u se boriti u vrhu. Rijeka i Hajduk su iza Dinama, kojeg će teško netko u ovoj sezoni ugroziti. Rijeka i Hajduk su bolji od ostatka lige u kojoj je Dinamo svijet za sebe. Teško da netko može ugroziti drugu ili treću poziciju u HNL-u, ali naravno da bi neki lošiji rezultat Rijeke u nedjelju mogao napraviti prvenstvo tako rano nezanimljivim. U derbiju je svašta moguće. Prošle sezone, kad se Rijeka borila za prvaka, Dinamo je ipak uzeo dvostruku krunu, a da nije briljirao. Strašno je Rijeka odigrala prvo poluvrijeme onog derbija doma, onog ključnog, trebala imati par razlike i uzeti naslov. Međutim, susret se okrenuo i na kraju su Plavi trijumfirali u lošijoj formi. U derbijima je sve moguće, tu su emocije, tu igrači idu na maksimumu", zaključio je Daniel Šarić.

