Rijeka je jučer u Stožicama doživjela debakl. Olimpija iz Ljubljane potopila je Bijele s Rujevice 5-0 u balkanskom derbiju i s ukupnih 6-1 prošla u grupnu fazu Konferencijske lige. U prvih 45 minuta pala su čak 4 gola. Saša Peršon gledao je utakmicu, ali bolje i da nije.

'Nažalost, gledao sam utakmicu'

"Nažalost, gledao sam utakmicu na Krimeji i šokiran sam, blago rečeno. Ovdje nije baš najbolja atmosfera. Jučer Orijent, danas Rijeka, Sve se, eto, nekako poklopilo", rekao je za Net.hr u uvodu bivši igrač Rijeke, Dinama, Hajduka i reprezentacije Hrvatske u nastajanju Saša Peršon. Ljetna noć je bila još mlada, a Saša Peršon i svi ostali simpatizeri Rijeke utučeni i bez riječi. Saša ih je na kraju pronašao. Detektirao je neke stvari poput pravog stručnjaka. Ti treneri drugačije vide situacije na terenu, jer su ih prošli i znaju materiju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Miro Balov

Utakmica prelomljena u 12.

"Znali smo da utakmica neće biti jednostavna ni lagana. Nitko to nije očekivao. Olimpija je bila blagi favorit jer je bila domaćin, samo zbog toga. Utakmica je prelomljena 12. minuti. Ne znam da li je Rijeka ikad ovako loše odigrala u zadnjoj liniji. To je toliko bilo grešaka i zato je došlo do raspada sistema. Jednostavno, skoro svaki drugi napad igrači Olimpije su išli sami na gol Rijeke. Puno je tu bilo grešaka u momčadi HNK Rijeka, pa čak i jedan Marco Pašalić koji je prema naprijed, u jednom je momentu bio praktički i zadnji igrač u obrani i jednu je loptu tamo jednostavno izgubio na centru i nakon toga je pao i ona treći gol Olimpije. Rijeka se raspala u zadnjoj liniji".

Saša Peršon dalje priča da, sad kad iz ove perspektive gledaš kronološki kako je to sve išlo, moglo je to biti i gore rezultatski...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Možda je na kraju i ovaj prekid Armade zapravo i najviše koristio Rijeci", tvrdi Saša Peršon.

Prekid Armade

Podsjetimo, Armada je bakljadom izazvala prekid. Zapalili su more baklji dio pobacali u teren, a dio na domaće navijače na zapadnoj tribini. Armada je bila smještena na južnoj tribini Stožica. Bakljama su zasuli kazneni prostor u kojem je bio vratar Olimpije Vidovšek. To je izazvalo reakciju glavnog suca utakmice, Švicarca Schnydera koji je naredio igračima oba sastava da napuste travnjak dok se ne steknu uvjeti za nastavak, a to se dogodilo nakon pola sata kada su pripadnici Armade udaljeni sa stadiona. Rijeku tako uz težak poraz kojim će završiti svoje sudjelovanje u eurokupovima ove sezone očekuje i visoka financijska kazna UEFA-e. Nakon nereda Armade koja je demolirala južnu tribinu stadiona u Ljubljani, igrači obaju sastava odigrali su preostalih pola sata tek da se ispuni i ta formalnost. Bilo je vidljivo kako više nikome nije do igre.

"Ružno je to sve bilo, eto, da je uopće i došlo do prekida. Ovakve se stvari nažalost događaju u nogometu, a Rijeci možda još i prekid je i odgovarao da se poslože, srede, da odu do svlačionice, a onda posljednjih 20 minuta bilo je čisto odrađivanje posla. To je tako, to je nogomet. Ni prvi ni zadnji put da se ovakvi rezultati događaju u nogometu. Normalno, nije ugodno, bila je to noć za zaborav za riječki i hrvatski nogomet. Dobiti pet komada, a na neki si način računao da se možda može proći u grupnu fazu KL", govori Saša Peršon.

Nije ugodno u svakom slučaju. Od 4 hrvatska kluba, jedino je Dinamo uspio izboriti grupu jednog natjecanja i to Lige prvaka. Rijeka, Hajduk i Osijek su krahirali. Hrvatski klupski nogomet je u padu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Dinamo vuče hrvatski klupski nogomet'

"Tako ispada. Zahvaljujući Dinamu, dugi niz ovih godina, Hrvatska ima po 3-4 predstavnika u Europi na ljeto, u kvalifikacijama, zahvaljujući Dinamovim rezultatima. Ova godina možda je najslabija godina po pitanju europskih utakmica. I Hajduk je razočarao, ne ide mi iz glave da su ispali od Ružomberoka. Da ne kažem Osijek koji je ispao od jedne Gzire, koja je kasnije dobila 6 komada od Omonije sa Cipra. I Rijeka je ispala od Olimpije, koja je ozbiljnija momčad od Zire i Ružomberoka. Olimpija nije bezazlena. Dugo su godina, ja se sjećam još, bila član ondašnje jugoslavenske lige i u toj ligi je imala više nego dobre rezultate. Olimpija nije momčad od jučer. Mi možda ne pratimo dovoljno slovensku ligu, ali se pokazalo. Olimpija je sve utakmice uglavnom dobivala, osim 1-1 u Rijeci i sad su utrpali pet komada. Oni su sve suparnike dosta lagano dobili i evo, jednostavno su prošli i našu Rijeku i zasluženo su u Konferencijskoj ligi."

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prijeti li Rijeci potpuni raspad sistema ako izgubi od Dinama u nedjelju?

Prijeti li Rijeci potpuni raspad sistema ako u nedjelju na Rujevici (20.45) izgubi od Dinama koji je u naletu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nije lako, glave su sad usijane i treba to prespavati, doći k sebi i onda vidjeti, od predsjednika Miškovića do svih u klubu, oni trebaju vidjeti što i kako dalje. Jednom nogom iz kluba je i Marco Pašalić. Franjo Ivanović je već bivši nogometaš. To će biti veliki nedostatak koji dolazi u najgorem trenutku. HNL je daleko od jake lige tako da vjerujem da će Rijeka pokušati što prije ovo zaboraviti, okrenuti se prvenstvu i nastaviti ovaj rezultatski niz koji imaju u tom našem prvenstvu. Eto, gore su praktički u vrhu iza Dinama, ali u najgorem trenutku dolazi Dinamo koji je u zamahu, koji igra odlično, pobjeđuje sve, koji se uvjerljivo plasirao u Ligu prvaka", zaključio je Saša Peršon.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je Dinamov junak iz sjene? Jurica Vranješ otkrio nam je; 'Taj dečko radi u tišini za razliku od nekih'