Rijeka razočarala legendu: 'Ovo je bilo jako slabo, a njemu mogu zahvaliti što nisu izgubili'

Nogometaši Rijeke u susretu su 3. kola Konferencijske lige kao gosti odigrali 1-1 protiv prvaka Gibraltara Lincoln Red Impsa, a ovu utakmicu, u kojoj se očekivala pobjeda hrvatskog prvaka, za Net.hr prokomentirao je proslavljeni bivši nogometaš Rijeke i hrvatski reprezentativac Daniel Šarić.

Toni Fruk (41) doveo je Rijeku u vodstvo pred kraj prvog poluvremena, da bi Kike Gomez (83) poravnao na konačnih 1-1.

Domaći sastav ostavio je bolji dojam tijekom prvog poluvremena, ali nije iskoristio svoje prilike dok je Rijeka povela iz svog prvog udarca u okvir gola. U nastavku je Rijeka pokušala umiriti igru i u tome bila uspješna sve do 67. minute kada je malteški sudac Faruggia dosudio kazneni udarac za domaće nakon što je igrač Lincolna iz neposredne blizine loptom pogodio ruku Gojaka. Tada se istaknuo Zlomislić koji je obranio udarac Mandija s bijele točke. Do kraja utakmice su domaćini bili vrlo opasni, ali se Rijeka uspijela obraniti.

"Mislim da je to bila jedna dosta loša izvedba Rijeke nakon velike pobjede protiv Sparte iz Praga. Nisu uspjeli osvojiti bodove tamo gdje se to, naravno, očekivalo. U prvom poluvremenu Lincoln je bio bolji i opasniji. I onda, jedna minijatura Fruka koja je došla u idealno vrijeme za vodstvo koja je Rijeci dala prostora da drugo poluvrijeme bude mirnija. U drugom poluvremenu, isto. Lincoln je pokušavao, vidjelo se da želi, igrao je i bio opasniji prema naprijed. To im se vratilo s golom i zasluženi remi. Možemo reći da je Zlomislić, koji je dosta kritiziran u zadnje vrijeme izvukao Rijeku", rekao je Šarić i dodao:

"Lincoln me pozitivno iznenadio, bio je hrabar, igrao je u nekom srednjem bloku i bio jako agresivan. Htjeli su igrati kada su imali loptu. Rijeka je bila dosta siromašna, osim nekog posjeda koji nije donio bogzna što za Rijeku. Rijeka je odigrala jednu, jako slabu utakmicu s obzirom na kvalitetu protivnika."

Rijeka je u gibraltaru razočarala, a nakon utakmice može biti sretna što se ne vraća kući praznih ruku, smatra naš sugovornik.

"Lincoln je bio opasniji. Kod 1:1, kad su izjednačili, nisu zadržavali vrijeme. Htjeli su tu pobjedu do kraja, a Rijeka je premalo pokazala u toj utakmici, osim zadnjih pet-šest minuta u nadoknadi gdje je napravila nekakav pritisak i gdje je bila igra kako je Rijeka trebala igrati kroz cijelu utakmicu", istaknuo je pa zaključio:

"Ovo bilo je premalo od Rijeke s obzirom na razinu kvalitete te dvije ekipe. Lincoln je zasluženo osvojio bod, kao i Rijeka, koja može Zlomisliću zahvaliti što ih je spasio od poraza."

