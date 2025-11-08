Šarić: 'Dinamo mora dobiti Istru! Zbog stanja na tablici, ali i zbog cijele atmosfere u klubu'

Dinamo u 13. kolu HNL-a gostuje kod Istre u situaciji kada mu Hajduk bježi četiri boda i kada bi još jedan kiks uoči reprezentativne stanke dodatno 'ugušio' atmosferu koja je na početku sezona bila bajna.

Plavi su nakon remija kod Malmoa u Europskoj ligi izgubili kod Vukovara u HNL-u pa slavili doma u derbiju protiv Rijeke, no razočarali igrom i zapravo se 'izvukli' fantastičnim solo golom Hoxhe. Nakon toga stigao je i katastrofalan poraz od Celte u Europi i mnogi se pitaju hoće li se Dinamo stići oporaviti uoči uvijek neugodnog gostovanja u Puli protiv momčadi kojoj su ljetos 'ukrali' nekoliko bitnih igrača.

Istra u utakmicu pak ulazi nakon šokantnog ispadanja iz Kupa od Kurilovca. Poraz koji svakako može 'ubiti' ekipu, ali ju može i natjerati da upravo protiv velikana kao što je Dinamo odigra utakmicu iskupljenja pred svojim navijačima. Istim onim koji su postrojili igrače na istoku Velike Gorice.

"Dinamu u ovom trenutku ne igra ništa osim pobjede. I zbog stanja na tablici i zbog kompletne atmosfere u klubu. Tako da, s obzirom na sve to, očekujem Dinamo koji će napasti. Dinamo koji ne smije kalkulirati i koji će napasti od samog početka utakmice. Očekujem da će na kraju i pobijediti. Sva tri boda u ovom trentuku su jako bitna i Dinamo nema što kalkulirati", rekao nam je Daniel Šarić, koji je u redovima Plavih proveo pet godina.

Loši rezultati Dinama pritišću i poziciju Marija Kovačevića kome navijači zamjeraju slabo vođenje ekipe i slabi reagiranje sa zamjenama. Uoči utakmice protiv Celte izjavio je Kovačević kako se ne boji dati priliku mladom Mikiću na poziciji desnog boka, gdje Plavi trenutno muku muče s kadrom, ali je onda u prvih 11 ipak stavio iskusnog Theophile-Catherinea.

Promjene u ekipi

Požalio se nasvoj status i Španjolac Villar, a posebno su na udaru kritika napadači. Utakmica u Puli pokazat će i kako po pitanju prvih 11 razmišlja Kovačević, koji je pod najvećim kritikama u svom dosadašnjem mandatu u Dinamu. Hoće li zaigrati neki igrači koji nisu dosad dobivali puno minuta, da možda upravo sad pokažu kako ima mjesta za njih u prvoj postavi.

"Teško mi je reći ovako sa strane što se događa u ekipi i kako točno razmišlja trener Mario Kovačević. Međutim, vidjeli smo recimo u utakmici protiv Vukovara kad je bilo jako puno promjena u ekipi da to i nije baš dobro ispalo. Tako da, iskreno, ne očekujem previše rotacija u momčadi", rekao je Šarić te dodao kako ipak očekuje da će Dinamo na kraju slaviti protiv Istre.

Dinamo će nakon Pule na reprezentativnu pauzu, a prva sljedeća utakmica je 19. studenog kod Karlovca u osmini finala Kupa, a zatim i tri dana kasnije domaća utakmica protiv Varaždina u prvenstvu. Nakon toga slijede Lille, Gorica pa Hajduk.

