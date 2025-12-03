Loše vijesti za Barcelonu: Miljenik zagrebačke publike završio godinu zbog neugodne ozljede

Barcelona je potvrdila kako će Dani Olmo, miljenik zagrebačke publike i jedan od najvažnijih igrača u sustavu Hansija Flicka, pauzirati do kraja 2024. zbog iščašenja lijevog ramena. Ozljeda se dogodila u trenutku kada je Olmo bio u odličnoj formi i počeo preuzimati sve veću ulogu u veznoj liniji Blaugrane.

Do nezgode je došlo tijekom pobjede Barcelone 3:1 protiv madridskog Atletica, kada je Olmo u 65. minuti zabio prekrasan pogodak, ali pritom nezgodno pao. Odmah je postalo jasno da nešto nije u redu, nije mogao ni proslaviti pogodak, a teren je napustio uz pomoć liječničke službe.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U klubu su potvrdili da su Olmo i liječnički tim odlučili za konzervativan pristup liječenju, što znači da će rehabilitacija trajati najmanje mjesec dana, a povratak na teren očekuje se tek nakon zimskog odmora.

Olmo je ove sezone već upisao 17 nastupa, uz četiri pogotka i dvije asistencije, pri čemu je čak tri puta pogodio u posljednja dva ligaška kola.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatske rukometašice se neće boriti za završnicu Svjetskog prvenstva