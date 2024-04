Hajduk i Dinamo danas od 19.00 na Poljudu igraju drugi međusobni ogled u samo 4 dana.

Ovog puta, ulog je finale Kupa Hrvatske. Antonio Franja, bivši kultni nogometaš koji je nedavno gostovao u studiju Net.hr i svojim gostovanjem izazvao interes javnosti, najavio nam je današnju utakmicu.

"Hajduku je Kup ostao u smislu da se spasi što se spasit da od sezone. Znate kako je vidim polufinale Kupa? U Splitu su igrači Hajduka dobili jedan veliki šamar prošle subote od Dinama, bez obzira na dobru igru Hajduka čitavu sezonu. Dobili su ga pritom u najbitnijem trenutku", govori nam Antonio Franja i dodaje:

"To vam je kao Nate Diaz u UFC-u. Kad dobiješ od njega šamar, onda te uguši. Kad je riječ o Hajduku, postavlja se najbitnije pitanje - Hoće li se Hajduk dići iznad tog poraza? Dinamo je u boljem momentumu, ali to ne znači da Hajduk ne može dobiti. Baš me zanima kako će momčad reagirati bez Marka Livaje."

Franja navodi da je na HNK Hajduk sve. Od reakcije do realizacije i učinkovitosti. Naravno, pitat će se nešto i Dinamo.

"Teško je okrenuti na pozitivno nakon nečeg jako negativnog, tj bolnog. Dinamo ima veću širinu. Volio bi da za Dinamo počne Ademi, s obzirom na povijest ili sve. Kad Ademi igra, onda Dinamo uvijek pobjeđuje. Sreća je što Dinamo ima i Sučića, pa može i on startati. Hajduk dosta ovisi o Livaji, ali ne radi se ovdje o Livaji, niti malo. Bitniji je taj psihološki moment u HNK Hajduk."

Franja nam je nastavio pričati:

"Koliko će se i hoće li se momčad izdignuti iz poraza? To je dobar pokazatelj Upravi HNK Hajduk, koja će moći na osnovu ove utakmice procijeniti je li to stvarno ekipa koja može konkurirati Dinamu i Rijeci ili ne? Jer, kad izgubiš bitnu utakmicu, najbitnije se izdići iznad toga i pokazati novo lice. Ako to nisi kadar, e onda nisi ni ekipa za naslov i to je problem onda za Hajduk, a to je trenutno pitanje svih pitanja na Poljudu. Jer, Hajduk je u procesu osvajanja naslova, a taj proces im ne daje željeni efekt jer gube utrku za titulom koju čekaju dugih 19 godina", zaključio je Antonio Franja.