Dan nakon poraza od Celte, Dinamo dobio najveću kaznu
Donesene su kazne za 12. kolo HNL-a
Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 12. kolo SuperSport HNL-a.
Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja, stoji na službenoj stranici SHNL-a.
Priopćenje prenosimo u cijelosti:
Dinamo - Rijeka (1. studenoga 2025.)
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 7.000 eura
Rijeka
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 750 eura
Istra 1961 - Vukovar (1. studenoga 2025.)
Istra 1961
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 670 eura
Osijek - Varaždin (2. studenoga 2025.)
Osijek
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 1.600 eura
Slaven Belupo - Hajduk (2. studenoga 2025.)
Slaven Belupo
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 670 eura
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 900 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 5.000 eura
