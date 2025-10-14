Dalićeva Hrvatska je uzor Olićevoj Hrvatskoj: Priključena im je mlada superzvijezda

Mlada hrvatska nogometna reprezentacija u utorak u 18 sati u Velikoj Gorici ugošćuje Ukrajince. Ovo će za izabranike Ivice Olića biti druga utakmica kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje će se održati 2027. godine u Albaniji i Srbiji. U prvoj su utakmici mladi Vatreni odigrali 1-1 protiv vršnjaka iz Turske a bod je donio desno krilo Basela Marin Šotiček. Nakon što su dečki Zlatka Dalića napravili svoje i praktički se plasirali na SP 2026., na redu su nogometaši Ivice Olića. Oni su tek na startu svoje trke za plasman na EP koje će se 2027. održati u Albaniji i Srbiji.

Novi izazov

Kao što smo naveli, startali su naši mladi nogometaši dobro, ali sad ih čeka novi izazov. Ni malo lagan. Kao i kod A reprezentacija koje su se borile za Mundijal, samo prvo mjesto u skupini donosi izravan plasman na skup najboljih U21 reprezentacija Starog kontinenta. Stoga, jasno je k'o dan da naši dečki moraju juriti tri boda, jer svaki gubitak bodova na domaćem terenu u nastavku natjecanja može značiti udaljavanje od željenog prvog mjesta. Skupina niti malo nije lagana, tim više jer i Turska, kao i Ukrajina i Hrvatska, sebe vide kao prve u poretku.

'Nismo vidjeli najbolju realnu sliku Ukrajine'

Tekstualni prijenos utakmice Hrvatska - Ukrajina od 18.00 pratite na portalu Net.hr.

"Ovo je dugi ciklus u kojem imamo sedam dana pripreme za utakmicu s obzirom da smo imali po jednu utakmicu. Imali smo dovoljno dana za treninge da isprobamo nekoliko varijanti i isto tako imali smo priliku u petak vidjeti u Sloveniji utakmicu između Ukrajine i Mađarske. S obzirom da je Ukrajina prvu utakmicu igrala protiv Litve, nešto slabijeg protivnika, nismo mogli vidjeti najbolju realnu sliku te ekipe, a ovdje smo imali uživo doživjeti i vidjeti te njihove kvalitete. Zasluženo su po jačini bili prvi u skupini, ekipu vodi španjolski trener, imaju glavu i rep, igraju 4-4-3, jako dobro su uigrani, vjerojatno u tim svim svojim kategorijama imaju isti princip i toga se drže", kazao je Olić.

Luka Vušković u Olićevom kadru

Kao i za utakmicu protiv Turske mladim Vatrenima će pomoći ponajbolji stoper njemačke Bundeslige, mlada hrvatska superzvijezda Luka Vušković koji je u dogovoru izbornika Zlatka Dalića i Ivice Olića spušten iz Vatrenih u mlađu selekciju. Izbornik Olić je za utakmicu pozvao i dva debitanta - Ivana Katića iz Lokomotive te sina bivšeg mladog reprezentativca Ante Čovića - Patricea Čovića. Tu je po prvi put i lijevi bek Slaven Belupa Zvonimir Katalinić.

"Očekujem tešku utakmicu, ali vjerujem da imamo bolju ekipu i da ćemo to sutra potvrditi na terenu i na kraju se nadam pozitivnom rezultatu", zaključio je izbornik u najavi utakmice.

U grupi H iz kojeg će Hrvatska pokušati izboriti Euro se osim Hrvatske, Turske i Ukrajine nalaze još i Mađarska i Litva.

POGLEDAJTE VIDEO: Olić pred Ukrajinu: 'Imamo dovoljno vremena, vjerujem u pobjedu!'