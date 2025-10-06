Dalić aktivirao dva pretpoziva: Luka Sučić opet u reprezentaciji

Izbornik hrvatske reprezentacije, Zlatko Dalić, aktivirao je pretpozive Luki Sučiću i Ivanu Smolčiću koji će se tako priključiti Vatrenima na okupljanju za predstojeće listopadske utakmice u okviru kvalifikacija za FIFA Svjetsko prvenstvo koje će 2026. godine biti održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi, javlja HNS.

Svjetske brončane očekuju ispiti protiv Češke (9. listopada u Pragu) i Gibraltara (12. listopada u Varaždinu), a izbornik Dalić odlučio je popisu pozvanih igrača priključiti Ivana Smolčića i Luku Sučića.

Hrvatska nogometna reprezentacija će 9. listopada (20.45 sati) u Pragu protiv Češke odigrati ključnu utakmicu ove faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., a nakon dvoboja u Pragu, Hrvatska će tri dana poslije (20.45 sati) ugostiti reprezentaciju Gibraltara u Varaždinu.

U skupini L trenutačno vodi Hrvatska sa 12 bodova iz četiri utakmice, Češka ima isti broj bodova, ali i utakmicu više. Slijede Farski Otoci i Crna Gora sa po šest bodova iz pet utakmica te Gibraltar koji u pet utakmica nije upisao bodove. Podsjetimo, samo pobjednik skupine ide direktno na World Cup.

