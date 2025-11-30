FREEMAIL
NEOBIČNA SITUACIJA /

Crystal Palace nakon drame s penalom izgubio protiv Manchester Uniteda

Crystal Palace nakon drame s penalom izgubio protiv Manchester Uniteda
Foto: Jordan Pettitt/pa Images/profimedia

Ovim trijumfom Manchester United osvojio je tri boda i sada je šesti s 21 bodom, dok je Crystal Palace sedmi s 20 bodova

30.11.2025.
15:37
Sportski.net
Jordan Pettitt/pa Images/profimedia
Manchester United je u nedjelju u utakmici 13. kola engleskog prvenstva na gostovanju nakon preokreta s 2:1 svladao Crystal Palace.

Crystal Palace poveo je u 36. minuti nakon što je Jean-Philippe Mateta realizirao kazneni udarac koji je sam izborio, uz negodovanje igrača i navijača Uniteda jer je francuski napadač dvaput dirao loptu pa se jedanaesterac morao ponoviti. Mateta je i drugi put bio precizan. United je u drugom poluvremenu izjednačio u 54. minuti golom Joshue Zirkzeeja, a Mason Mount u 63. minuti pogodio je za 2:1 i donio pobjedu. Oba pogotka Uniteda stigla su nakon asistencije Bruna Fernandesa.

Ovim trijumfom Manchester United osvojio je tri boda i sada je šesti s 21 bodom, dok je Crystal Palace sedmi s 20 bodova.

<iframe id="sofa-standings-embed-1-76986" src="https://widgets.sofascore.com/embed/tournament/1/season/76986/standings/Premier%20League%2025%2F26?widgetTitle=Premier%20League%2025%2F26&showCompetitionLogo=true" style=height:1123px!important;max-width:768px!important;width:100%!important; frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

 

    <div style="font-size:12px;font-family:Arial,sans-serif;text-align:left">

      Standings provided by <a target="_blank" href="https://www.sofascore.com/tournament/football/england/premier-league/17#id:76986">Sofascore</a>

    </div>

POGLEDAJTE VIDEO: Priča godine na posebnom turniru: nova malonogometna momčad oduševila sve

Manchester UnitedCrystal PalacePremier League
