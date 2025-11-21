Šok na Marakani: Crvena zvezda iznenada gubi miljune?
Zvezda bi se mogla naći u neočekivanim financijskim problemima
Budžet beogradske Crvene zvezde doživjet će ozbiljan udarac nakon što je objavljeno da se ruska tvrtka Gazprom, koja je glavni sponzor kluba, povlači iz Srbije.
Gazprom je naovodno sponzorirao Zvezdu u zadnje dvije godine s 5,9 milijuna eura po sezoni i sada će klub najvjerojatnije ostati bez tog iznosa.
Vijesti iz svijeta nogometa čitajte na portalu Net.hr
U posljednjih 15. sezona, otkad je Gazprom sponzor Zvezde, beogradski klub je od te suradnje dobio oko 60 milijuna eura.
Gazprom se uskoro povlači iz Naftne industrije Srbije (NIS) i napušta Srbiju i logično je očekivati da objavi kraj suradnje sa Zvezdom. To bi se moglo dogoditi na kraju ove sezone.
Logotip ruske komplanije nalazi se ne dresu Zvezde i na stadionu, a tek treba vidjeti hoće li tamo i ostati nakon ove sezone. Prema pisanju medija, najvjerojatnije neće.
POGLEDAJTE VIDEO: Obrvan najavio nove stvari za Svjetsko prvenstvo: 'Isprobat ćemo nešto'