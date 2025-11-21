FREEMAIL
LOŠA VIJEST /

Šok na Marakani: Crvena zvezda iznenada gubi miljune?

Šok na Marakani: Crvena zvezda iznenada gubi miljune?
Foto: Pedja Milosavljevic/alamy/profimedia

Zvezda bi se mogla naći u neočekivanim financijskim problemima

21.11.2025.
16:29
M.G.
Pedja Milosavljevic/alamy/profimedia
Budžet beogradske Crvene zvezde doživjet će ozbiljan udarac nakon što je objavljeno da se ruska tvrtka Gazprom, koja je glavni sponzor kluba, povlači iz Srbije.

Gazprom je naovodno sponzorirao Zvezdu u zadnje dvije godine s 5,9 milijuna eura po sezoni i sada će klub najvjerojatnije ostati bez tog iznosa.

U posljednjih 15. sezona, otkad je Gazprom sponzor Zvezde, beogradski klub je od te suradnje dobio oko 60 milijuna eura.

Gazprom se uskoro povlači iz Naftne industrije Srbije (NIS) i napušta Srbiju i logično je očekivati da objavi kraj suradnje sa Zvezdom. To bi se moglo dogoditi na kraju ove sezone.

Logotip ruske komplanije nalazi se ne dresu Zvezde i na stadionu, a tek treba vidjeti hoće li tamo i ostati nakon ove sezone. Prema pisanju medija, najvjerojatnije neće.

