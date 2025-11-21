Garcia pred Rijeku najavio napad: ‘Livaja će nam pomoći, a Ivušić je spreman'

Rijeka i Hajduk u subotu igraju Jadranski derbi 14. kola SuperSport HNL-a, a stadion Rujevica rasprodan je danima unaprijed. Uoči ogleda prvoplasiranog Hajduka i osme Rijeke, trener Splićana Gonzalo Garcia kratko je prokomentirao stanje momčadi i očekivanja.

Ivušić spreman, Livaja blizu povratka

Garcia je potvrdio da je Lovro Ivušić potpuno spreman: “Može igrati sutra.” I Marko Livaja trenira sve bolje i, kako je rekao trener, “pomoći će nam – vidjet ćemo u kojem trenutku”.

Moguće su promjene u sastavu 'bilih'. Zbog reprezentativnih obaveza veliki dio momčadi tek se vratio, pa Garcia ne otkriva hoće li mijenjati početnih 11: “Pobjednička ekipa nije samo prvih 11. Svi žele igrati, a imali smo malo vremena za pripremu.”

Trener hvali rad Victora Sancheza i stil Rijeke: “Ofenzivni su, žele dominirati, bit će teško.” No jasno poručuje da Hajduk neće igrati defenzivno: “Ne želimo im prepustiti loptu. Želimo igrati svoju igru.”

Atmosfera neće biti problem

Na pitanje o pritisku na mlade igrače Garcia je odvratio da ne očekuje probleme: “Ako mogu igrati na Poljudu, moći će i na Rujevici.”

O Dinamu:

“Ne zanima me njihova forma. Njihovi loši rezultati ne čine nas boljima. Mi moramo biti stabilni, bez obzira na druge.”

