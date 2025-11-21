FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
jadranski derbi /

Garcia pred Rijeku najavio napad: ‘Livaja će nam pomoći, a Ivušić je spreman'

Garcia pred Rijeku najavio napad: ‘Livaja će nam pomoći, a Ivušić je spreman'
×
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Hajdukov strateg pohvalio je rad Victora Sancheza i stil Rijeke

21.11.2025.
13:16
Sportski.net
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Rijeka i Hajduk u subotu igraju Jadranski derbi 14. kola SuperSport HNL-a, a stadion Rujevica rasprodan je danima unaprijed. Uoči ogleda prvoplasiranog Hajduka i osme Rijeke, trener Splićana Gonzalo Garcia kratko je prokomentirao stanje momčadi i očekivanja.

Ivušić spreman, Livaja blizu povratka

Garcia je potvrdio da je Lovro Ivušić potpuno spreman: “Može igrati sutra.” I Marko Livaja trenira sve bolje i, kako je rekao trener, “pomoći će nam – vidjet ćemo u kojem trenutku”.

Moguće su promjene u sastavu 'bilih'. Zbog reprezentativnih obaveza veliki dio momčadi tek se vratio, pa Garcia ne otkriva hoće li mijenjati početnih 11: “Pobjednička ekipa nije samo prvih 11. Svi žele igrati, a imali smo malo vremena za pripremu.”

Trener hvali rad Victora Sancheza i stil Rijeke: “Ofenzivni su, žele dominirati, bit će teško.” No jasno poručuje da Hajduk neće igrati defenzivno: “Ne želimo im prepustiti loptu. Želimo igrati svoju igru.”

Sve o Hajduku i Rijeci čitajte na portalu Net.hr!

Atmosfera neće biti problem

Na pitanje o pritisku na mlade igrače Garcia je odvratio da ne očekuje probleme: “Ako mogu igrati na Poljudu, moći će i na Rujevici.”

O Dinamu:

“Ne zanima me njihova forma. Njihovi loši rezultati ne čine nas boljima. Mi moramo biti stabilni, bez obzira na druge.”

POGLEDAJTE VIDEO: Zlatko Dalić o velikom talentu: 'Nije ni u Hajduku ni u Dinamu, a igra sjajno'

HajdukRijekaJadranski DerbiGonzalo GarciaMarko Livaja
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
jadranski derbi /
Garcia pred Rijeku najavio napad: ‘Livaja će nam pomoći, a Ivušić je spreman'