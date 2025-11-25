Cristiano Ronaldo ponovno zapanjio svijet: 'Brojke ne lažu', tvrdi 41-godišnja ikona

Cristiano Ronaldo još jednom je dokazao zašto ga mnogi smatraju jedinstvenim fenomenom modernog nogometa. I u svojoj 41. godini portugalski superstar nastavlja rušiti granice kako na terenu, tako i kada je riječ o fizičkim sposobnostima.

U novoj prvenstvenoj pobjedi Al-Nassra protiv Al-Khaleeja (4:1), Ronaldo je ponovno bio strijelac. U šestoj minuti sudačke nadoknade spektakularnim škaricama zaključio je pobjedu svoje momčadi i time još jednom podsjetio da njegovo vrijeme, barem na terenu još nije prošlo.

Susret je obilježio i vrlo učinkovit napad Al-Nassra. Pogađali su João Félix i Wesley, gosti su kratko zaprijetili preko Al Hawsawija, a Mane je u završnici potvrdio sigurnu prednost prije Ronaldova efektna pogotka.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Još veće iznenađenje od gola stiglo je iz podataka kompanije Whoop, koja putem naprednog elektroničkog narukvice prati fizičke parametre profesionalnih sportaša. Prema njihovoj analizi, Ronaldovo tijelo, kada se gledaju vitalni pokazatelji, odgovara prosječnoj kondiciji 28-godišnjeg vrhunskog sportaša.

Tvrtka je procjenu temeljila na devet ključnih parametara, među kojima su: kvaliteta i trajanje sna, razine fizičke aktivnosti, srčane zone opterećenja, metabolizam i omjer tjelesne mase.

Ronaldo je sve popratio kratkim komentarom na platformi X: “Brojke ne lažu.”

Low inflammation. Efficient oxygen delivery. Metabolic precision. @Cristiano's biomarkers reveal what separates him from the rest, and how WHOOP Advanced Labs helps him perform like he’s 12 years younger. This is Healthspan in action.



Bring your data story to life with WHOOP… pic.twitter.com/vtTHbx9y1b — WHOOP (@WHOOP) November 24, 2025

Iz Whoopa tvrde da je Ronaldov organizam „optimiziran za vrhunsku izvedbu, oporavak i dugovječnost“, te da posjeduje: iznimnu aerobrnu izdržljivost, stabilnu energetsku produkciju i idealnu mišićnu opskrbu kisikom

Njegova fiziologija, navode, omogućuje mu da ostane jednako eksplozivan i u najzahtjevnijim fazama utakmice.

I dok stručnjaci proučavaju kako njegovo tijelo prkosi godinama, Ronaldo jednostavno nastavlja raditi ono što najbolje zna, a to je zabijati. Al-Nassr je trenutačno u nizu od devet uzastopnih pobjeda, a portugalski majstor i dalje je ključni dio te dominacije.

POGLEDAJTE VIDEO: Obrvan pred SP: 'Vjerujem u djevojke, bit će teško, ali možemo iznenaditi'