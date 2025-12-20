Crème de la Crème Premier lige: Tottenham s dva isključenja skoro šokirao Liverpool

Liverpool je u sjevernom Londonu došao do punog plijena pobijedivši domaći Tottenham Hotspur s 2-1 iskoristivši brojčanu prednost na travnjaku.

Tottenham je u 33. minuti ostao s desetoricom na terenu, nakon što je Xavi Simons isključen, kad je glavni sudac Brooks pregledom VAR snimke preinačio inicijalno dodijeljeni žuti karton u crveni, zbog opasnog starta.

U 56. minuti je Alexander Isak doveo Liverpool u vodstvo na asistenciju Floriana Wirtza. U 66. minuti je Hugo Ekitike udvostručio prednost gostiju kad je nadskočio Cristiana Romera, možda napravio i prekršaj, ali pogodak je priznat.

Tottenham je u 83. minuti uspio smanjiti zaostatak, a strijelac je bio Richarlison. Do kraja dvoboja je momčad Thomasa Franka imala nekoliko prilika za izjednačenje, ali je Alisson sačuvao Liverpoolovu mrežu. Domaća momčad je ostala u sučevom dodatku s dva igrača manje, jer je drugi žuti karton zaradio Romero.

Momčad Arnea Slota je ovom pobjedom došla na peto mjesto s 29 bodova, izjednačivši se s Chelseajem koji je četvrti. Tottenham je s 22 boda na 13. poziciji.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Manchester City je na svom stadionu Etihad pobijedio West Ham United s 3-0 i privremeno došao na vrh ljestvice engleskog nogometnog prvenstva.

U petoj uzastopnoj prvenstvenoj pobjedi momčadi Pepa Guardiole norveški napadač Erling Haaland je sudjelovao s dva pogotka i asistencijom. Za vodstvo je bio precizan u petoj minuti. U 38. minuti je asistirao Tijaniju Reijndersu, a u 69. minuti je iskoristio smušenost gostujuće obrane i postigao svoj drugi pogodak.

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol je odigrao cijelu utakmicu na poziciji središnjeg braniča za pobjedničku momčad, a u samoj završnici je imao priliku i za pogodak, ali je njegov udarac glavom nakon kornera bio neprecizan.

Manchester City je došao do 37 bodova i time za bod prestigao do danas vodeći Arsenal, kojeg čeka večerašnje gostovanje u Liverpoolu kod Evertona.

S dva pogotka Keanea Lewis-Pottera (63, 83) Brentford je slavio s 2-0 na gostovanju kod Wolverhampton Wanderersa, jedine momčadi koja još u ovoj sezoni nema pobjedu i sa samo dva boda je uvjerljivo zadnja na ljestvici.

Bournemouth je od 67. minute vodio protiv Burnleyja golom Antoinea Semenya, ali je u 90. minuti Armando Broja donio bod gostima.

Bez pobjednika i bez golova završio je dvoboj Brightona i Sunderlanda.

U prvom subotnjem dvoboju Newcastle United je na svom su St. James' Parku propustio dva gola prednosti iz prvog poluvremena i osvojio samo bod odigravši 2-2 protiv Chelseaja. Oba pogotka za domaću momčad postigao je Nijemac Nick Woltemade (4, 20), a u drugom poluvremenu su strijelci za Chelsea bili Reece James (49) i Joao Pedro (66).

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon pobjede Milenko napravio nešto što nitko nije očekivao: Dvorana pozitivno 'poludjela'