Trener Celte: 'Mnogi velikani su ovdje gubili i zbog toga sam ponosan'

Celta je odigrala sjajnu utakmicu na Maksimiru gdje je u četvrtom kolu Europske lige svladala Dinamo 3:0.

"Zadovoljan sam utakmicom, ovo je bilo naše najkompletnije poluvrijeme sezone, osobito s promjenama u sastavu i formacijom – promjena na četvoricu u obrani, što smo uvježbavali zadnjih dana i što su igrači sjajno prihvatili. U drugom dijelu je Dinamo na bekove stavio krila, ali i to smo obranili dobro i odradili smo jednu kompletnu i inteligentnu utakmicu", rekao je trener Celte, Claudio Giraldez.

Što kažete na igru Zaragoze, je li se on sada sto posto uklopio u sustav Celte?

"Zadovoljan sam s njim koji je startao u četiri od zadnjih pet utakmice. Nudi nam puno i u napadu i u obrani, ima još nekih stvari koje može popraviti, ali s njim sam jako zadovoljan."

Bilo je sumnji oko vratara Villara.

"Zaslužuje pohvale za svoj nastup, nije primio gol, ali inače kada se primi gol, ne može se samo vratara krivit. Večeras je obrana odradila sjajan posao, limitirali su sjajne ofenzivne igrače na jako malo prilika."

O miksanju sastava, 10 od 16 igrača koji su nastupali danas su u jednom trenutku nastupali za B momčad Celte.

"Neki su se zabrinuli jer smo imali jako puno mladih igrača u početnoj postavi, ali odradili smo zrelu utakmicu. Bez obzira tko je na terenu, naša ideja igre se ne mijenja, od svih igrača očekujem isti pristup. Ovo je zahtjevno gostovanje i mnogi velikani su tu izgubili i zbog toga sam ponosan i zadovoljan."

Imate li poruku za mnogobrojne navijače Celte na današnjoj utakmici?

"Naježio sam se kada sam vidio koliko je ljudi bilo. Zahvaljujem im na podršci i ljubavi. Jako nam je drago što smo im to mogli vratiti kroz utakmicu."

Kompletnu presicu pogledajte u videu na vrhu članka.