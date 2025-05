Ako želite bodriti Vatrene na SP-u uživo, stajat će vas čitavo bogatstvo: Evo kako se kreću cijene

Premda kvalifikacijski susreti za Svjetsko prvenstvo 2026. još nisu ni započeli u punom jeku, organizacijski stroj domaćina već se zakotrljao – i to lansiranjem prve faze ulaznica, ali isključivo za one s dubljim džepom. Prema informacijama koje donosi The Athletic, od utorka su dostupni prvi paketi za nadolazeći Mundijal, ali zasad isključivo oni iz najviše kategorije – luksuzni hospitality aranžmani.

Riječ je o ekskluzivnoj ponudi namijenjenoj onima koji, osim gledanja utakmica s najboljih mjesta na stadionima, žele i dodatnu dozu raskoši – od izvanredne hrane i pića, privatnih zona za druženje, pa do personalizirane usluge tijekom cijelog dana. Ovi posebni paketi zasad se prodaju samo u višemjesečnim ili višednevnim kombinacijama koje pokrivaju više utakmica, a cijene im kreću od 5.300 američkih dolara dok najluksuznije verzije premašuju 70.000 dolara po osobi.

Svi oni koji čekaju standardne karte za širu publiku još neko će vrijeme ostati praznih ruku – njihova prodaja najavljena je za kasniju fazu godine, a iznosi ulaznica još nisu službeno objavljeni. Organizatori iz SAD-a, Kanade i Meksika, triju zemalja koje će zajednički ugostiti ovaj nogometni spektakl, predviđaju kako bi prihod od ulaznica mogao dosegnuti nevjerojatnih 1,8 milijardi dolara, pri čemu bi prosječna cijena jedne ulaznice za grupnu fazu iznosila oko 305 dolara.

Luksuzna ponuda osmišljena je u suradnji s FIFA-inim službenim partnerom, kompanijom OnLocation, a trenutno je dostupna samo za utakmice koje će se igrati na stadionima u Sjedinjenim Američkim Državama. Kupcima su ponuđene tri razine ekskluzivnosti, a najviše zanimanja izaziva opcija pod nazivom 'U.S. Venue Series', koja omogućuje pristup svim utakmicama na samo jednom od američkih stadiona domaćina. Dallas prednjači po broju utakmica – ugostit će čak devet susreta – dok Los Angeles, New York i Atlanta slijede s po osam zakazanih dvoboja.

I dok nogometna javnost s nestrpljenjem iščekuje prve utakmice i formiranje grupa, jasno je da organizatori već ciljaju na spektakl – ne samo na terenu, nego i izvan njega, s ponudom koja spaja sport i luksuz u dosad neviđenim razmjerima.

