Gvardiol otvorio dušu: Otkrio što mu je u Cityju bio vrhunac i tko mu je životni uzor

Nakon razdoblja u kojem su rezultati izostajali, Manchester City konačno je pronašao ritam i osigurao svoje mjesto među elitom koja će sljedeće sezone nastupati u najprestižnijem europskom natjecanju. Premda je utrka za vrh engleskog prvenstva već zaključena u korist Liverpoola, momčad Pepa Guardiole još uvijek ima priliku sezonu zaključiti s trofejom više – u završnici FA kupa, zakazanoj za 17. svibnja na Wembleyju, suprotstavit će im se Crystal Palace.

Uoči tog okršaja, klub je putem svojih digitalnih kanala podijelio kratak razgovor s dvojicom obrambenih stupova – Rubenom Diasom i Joškom Gvardiolom. Jedna od prvih tema bila je Gvardiolovo premještanje natrag u srcu obrane, nakon razdoblja provedenog uz lijevu aut-liniju.

"Nije mi bilo teško vratiti se na moje mjesto, ono mi je prirodno. Stopera sam dugo igrao, to je u meni", iskreno je odgovorio hrvatski branič. Njegov kolega iz zadnje linije nadovezao se: "Nije da ćete nakon godinu ili godinu i pol zaboraviti igrati ono što ste igrali cijelu karijeru. Zbog toga je i došao u klub, a to što je onako igrao na lijevom beku natjeralo je trenera da ga vidi i kao opciju za to mjesto."

Na pitanje tko ga je najviše inspirirao u mladim danima, Joško je istaknuo poznatog španjolskog defenzivca, ali i osobu s kojom dijeli krvnu vezu:

"Rekao bih da je to bio Sergio Ramos. Ali i moj otac je onaj tko me inspirirao i oblikovao u ono što sam danas. Bio je i još je uvijek moj najveći navijač. On je razlog što sam danas ovdje."

Zanimljivo je da Joškov otac Tihomir, unatoč sinovljevu meteorskom uspjehu i činjenici da je Gvardiol najskuplje plaćeni stoper u povijesti nogometa, i dalje svakodnevno zasuče rukave – nastavljajući svoj posao ribara i prodavača na tržnici.

Kada je govorio o trenucima koji su mu se najviše urezali u pamćenje otkako je stigao u plavi dio Manchestera, Gvardiol nije dvojio:

"Jednostavno je. Nije puno hrvatskih nogometaša osvojilo taj trofej. Bio je važan ne samo meni, nego i mojim sunarodnjacima i za moju državu", poručio je, referirajući se na osvajanje engleskog naslova.

