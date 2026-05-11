Chelsea našao zamjenu za Roseniora? U igri velika nada, ali i bivši trener Real Madrida

Engleski prvoligaš Chelsea naciljao je Andonija Iraolu kao jednu od meta za trenersku poziciju koja je upražnjena od kraja travnja kada je klub napustio Liam Rosenior.

Sam Rosenior je u Chelsea stigao u siječnju, no sedam poraza u osam utakmica koštalo ga je posla. Sad bi, prema pisanju Suna, na njegovo mjesto mogao sjesti Andoni Iraola, kojemu je glavni konkurent bivši trener Bayer Leverkusena i Real Madrida Xabi Alonso.

Iraola i Alonso predstavljeni su od iste agencije, a Chelsea je kontaktirao obojicu trenera kako bi izrazio svoj interes, piše The Sun.

Chelsea se za Iraolu natječe s londonskim rivalom Crystal Palaceom, dok Manchester United još nije donio odluku o budućnosti Michaela Carricka. Trener Bournemoutha već je ranije odbio dva pristupa Crystal Palacea, koji ga je želio kao zamjenu za Olivera Glasnera, koji je, zanimljivo, također jedna od opcija za klupu Chelseaja.

Osim dvojice Španjolaca i Austrijanca, Chelsea prati i trenera Fulhama Marca Silvu.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Njemački supermaratonac pretrčao 600 kilometara u samo pet dana