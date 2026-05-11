ŠUŠKA SE

Chelsea našao zamjenu za Roseniora? U igri velika nada, ali i bivši trener Real Madrida

Foto: Craig Mercer/Alamy/Profimedia

Dok se Todd Boehly ne odluči za novog trenera, momčad će voditi Calum McFarlane.

11.5.2026.
21:24
Sportski.net
Engleski prvoligaš Chelsea naciljao je Andonija Iraolu kao jednu od meta za trenersku poziciju koja je upražnjena od kraja travnja kada je klub napustio Liam Rosenior.

Sam Rosenior je u Chelsea stigao u siječnju, no sedam poraza u osam utakmica koštalo ga je posla. Sad bi, prema pisanju Suna, na njegovo mjesto mogao sjesti Andoni Iraola, kojemu je glavni konkurent bivši trener Bayer Leverkusena i Real Madrida Xabi Alonso.

Iraola i Alonso predstavljeni su od iste agencije, a Chelsea je kontaktirao obojicu trenera kako bi izrazio svoj interes, piše The Sun.

Chelsea se za Iraolu natječe s londonskim rivalom Crystal Palaceom, dok Manchester United još nije donio odluku o budućnosti Michaela Carricka. Trener Bournemoutha već je ranije odbio dva pristupa Crystal Palacea, koji ga je želio kao zamjenu za Olivera Glasnera, koji je, zanimljivo, također jedna od opcija za klupu Chelseaja.

Osim dvojice Španjolaca i Austrijanca, Chelsea prati i trenera Fulhama Marca Silvu.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
