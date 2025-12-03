Četiri posebne priče uoči Svjetskog prvenstva

U četiri države s posebnom pažnjom čekaju ždrijeb Svjetskog nogometnog prvenstva koji će se u petak održati u Washingtonu. Naime Zelenortski Otoci, Curacao, Jordan i Uzbekistan prvi put su se kvalificirali za World Cup.

Najmanja zemlja na Svjetskom

Dodajmo i kako je Curacao s tek nešto više od 150.000 stanovnika postao najmanja zemlja koja je izborila nastup na SP u povijesti. Za usporedbu, finale World Cupa sljedećeg ljeta igrat će se na stadionu MetLife u New Jerseyju, koji ima kapacitet od 82.500 mjesta, više od polovice stanovništva Curacaa. Curacao nije potpuno samostalna država, već je od 10. listopada 2010. postao samoupravna zemlja unutar Kraljevine Nizozemske, slično kao Aruba. To znači da ima značajnu autonomiju u unutarnjim poslovima, ali se vanjska politika i obrana još uvijek dijele s Nizozemskom. Do 2010. je ovaj karipski otok bio dio Nizozemskih Antila.

Kako bi prevladala ograničenja male populacije, Curacao je za svoju je reprezentaciju uglavnom regrutirao igrače rođene u Nizozemskoj. Međunarodna nogometna federacija (FIFA) je u ožujku 2011. priznala reprezentaciju Curacaa, a prvu utakmicu kao novoosnovana reprezentacija je odigrala pet mjeseci kasnije protiv Dominikanske Republike na stadionu Estadio Panamericano, a utakmica je završila pobjedom Dominikanske Republike sa 1-0. Do sada nikada nisu sudjelovali na svjetskim prvenstvima, dok su na CONCACAF Gold Kupu nastupili tri puta upisavši samo jednu pobjedu u 10 nastupa. Na FIFA-inoj ljestvici trenutačno drže 82. mjesto.

Reprezentaciju je u siječnju prošle godine preuzeo slavni Dick Advocaat, a zanimljivo 78-godišnji Nizozemac zbog obiteljskih razloga nije mogao voditi odlučuju utakmicu protiv Jamajke, već je putem telefona prenosio svoje upute pomoćnicima na klupi. Utakmica je završila 0-0, što je bilo dovoljno za potvrdu prvog mjesta u skupini. U 10 kvalifikacijskih utakmica pobijedili su u sedam utakmica i završili sezonu neporaženi.

"Sve ovo je ludo, nevjerojatno je i zapanjujuće. Biti dio ove priče i ostvariti taj san je nevjerojatno," kazao je za BBC veznjak Juninho Bacuna, bivši igrač Huddersfielda, Rangersa i Birminghama, trenutačno član turskog Gaziantepa.

HNL brzanac mogao bi nastupiti za njih

Zelenortski Otoci nacija s tek nešto više od 500.000 stanovnika i 10 otoka (od kojih je devet naseljeno) također, će debitirati na SP-u. Zastava "Cape Verde" prvi put se zavijorila na stadionu Estadio da Varzea u glavnom gradu Praiji, 5. srpnja 1975. kada je obilježena deklaracija neovisnosti nacije od Portugala. Točno 100 dana nakon 50. obljetnice neovisnosti, zastava te zemlje vijorila se na istom terenu, gdje su se okupile mase kako bi proslavile povijesni plasman na SP.

Reprezentaciju od 2020. vodi Pedro Brito 'Bubista', nakon što je prethodno u dva navrata bio pomoćni trener. Njegova momčad sastoji se od nogometaša koji igraju u 14 zemalja diljem svijeta, od Portugala, do Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iako će debitirati na Svjetskom prvenstvu", "Tubaroes Azuis" (plavi morski psi), imaju određeni status na svom kontinentu. Nastupili su na četiri od posljednjih šest afričkih Kupa nacija, pri čemu su dva puta stigli do četvrtfinala.

Predsjednik države Jose Maria Neves usporedio je plasman na SP s "novom neovisnošću".

"Dan neovisnosti i 13. siječnja 1991. godine, kada su održani prvi višestranački izbori, dva su simbolična datuma koja su ujedinila naš narod. Plasman na SP već se može smatrati trećim odlučujućim trenutkom naše nacije," poručili su.

Za njih će na Svjetskom prvenstvu vjerojatno igrati i igrač Varaždina Iuri Tavares.

Vodi ih bivši trener Dinama

Uzbekistan je neovisnost stekao 1991. nakon raspada SSSR-a, a tri godine kasnije je postao član FIFA-ine obitelji. Ovo im je bio osmi pokušaj u kvalifikacijama.

Reprezentacija je plasman na World Cup izborila pod vodstvom domaće legende Timura Kapadzea. Unatoč uspjesima, čelnici saveza procijenili su da je za nastup protiv svjetske elite potreban iskusniji strani stručnjak. Izbor je pao na Fabia Cannavara, dobitnika Zlatne lopte iz 2006. i bivšeg trenera zagrebačkog Dinama, koji će tako dobiti priliku voditi reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu i potvrditi opravdanost povjerenja uzbekistanskih čelnika. Zanimljivo je kako je iz ove zemlje i suigrač jednog Vatrenog. Naime, Gvardiolov suigrač iz Manchester Cityja Abdukodir Khusanov dolazi iz ove centralnoazijske zemlje. On je ujedno i jedini Uzbekistanac koji je zaigrao u Premier ligi.

Zemlja koja je dala ikonu HNL-a

Jordan je u svom 11. pokušaju napokon izborio smotru najboljih reprezentacija svijeta. Najveći uspjeh Jordanu do sada je srebro na Azijskom prvenstvo 2023. godine, a trenutačno drži 66. mjesto na FIFA-inoj ljestvici.

U trećem krugu azijskih kvalifikacija Jordan je osvojio drugo mjesto u skupini B iza Južne Koreje, ali ispred Iraka. Momčad vodi 55-godišnji Marokanac Jamal Sellami.

"Iskreno čestitam sinovima i kćerima našeg dragog naroda na plasmanu naše reprezentacije na Svjetsko prvenstvo, ovo je povijesni plasman," poručio je kralj Abdullah II.

Do sada je Jordan najbliže SP-u bio 2014. kada je izgubio od Urugvaja u interkontinentalnom doigravanju.

Premijeru na SP-u imat će i Uzbekistan, trenutačno 50. reprezentacija svijeta. Srednjoazijska reprezentacija je osigurala plasman na SP nakon što je završila na drugom mjestu kvalifikacijske skupine A iza Irana, a ispred Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katra, Kirgistana i Sjeverne Koreje.

Inače između Hrvatske i Jordana postoji i jedna veza - otac braće Sharbini dolazi iz ove Azijske zemlje.

