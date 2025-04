Don Carlo nakon poraza: 'Psihički smo se raspali, sad je vrijeme za žrtve'

Real Madrid je ponižen na Emiratesu. Arsenal ih je razbio s 3:0 i jednom nogom je već u polufinalu Lige prvaka. Declan Rice zabio je dva pogotka iz slobodnog udarca, a Mikel Merino završio je posao trećim pogotkom.

Real Madrid dopustio je 11 udaraca u okvir gola Arsenalu što je negativan rekord za kraljevski klub u Ligi prvaka. "Sat vremena je momčad bila dobra, a onda smo skupo platili njihova dva pogotka iz prekida. Psihički nismo imali dobar stav u zadnjoj trećini. Težak poraz, pogotovo zbog onoga što nismo mogli napraviti u drugom poluvremenu. I zato što smo u prvom poluvremenu bili dosta dobri. Da. Ekipa je psihički pala i nije mogla reagirati. Do tog trenutka bili su uravnoteženi. Bilo je intenziteta. Arsenal nije previše ulazio između linja sve dok nisu postigli svoj drugi gol", rekao je nakon utakmice strateg Reala, Carlo Ancelotti koji je se potom okrenuo i šansama u uzvratu.

"Sada je vrijeme za rad, za žrtve. Svi zajedno da to učinimo. Učinili smo to mnogo puta, a vrijeme je da ponovimo. Komplicirano je, ali moramo pokušati od prve do posljednje minute", najavio je Ancelotti.

