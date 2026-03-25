Šok pred Svjetsko prvenstvo: Trebao biti veliko pojačanje, pa sve otpalo zbog stare greške

Švicarska reprezentacija nadala se važnom pojačanju uoči Svjetskog prvenstva, no planovi su u posljednji trenutak propali. Umjesto dodatne širine u kadru, izbornik Murat Jakin suočio se s neočekivanim problemom koji bi mogao imati dugoročne posljedice.

Riječ je o nogometašu Cameronu Puertasu, koji zbog pravnih prepreka neće moći nastupati za Švicarsku reprezentaciju barem do 2029. godine. Iako je rođen i odrastao u Švicarskoj, Puertas posjeduje španjolsko državljanstvo, a proces dobivanja švicarskog državljanstva zaustavljen je zbog njegove kaznene evidencije.

Problemi datiraju još iz 2017. godine, kada mu je oduzeta vozačka dozvola, nakon čega je zatečen u vožnji prije isteka zabrane. Dvije godine kasnije ponovno je kažnjen zbog korištenja tuđih registarskih oznaka.

Iako je njegov dosje u međuvremenu izbrisan, to nije bilo dovoljno da se ubrza proces dobivanja državljanstva. Švicarske vlasti odlučile su kako mora proći puni zakonski rok od deset godina od posljednjeg prekršaja, što znači da će pravo na državljanstvo steći tek početkom 2029. godine.

Time je automatski otpala i mogućnost njegovog nastupa za reprezentaciju na velikim natjecanjima u skorijoj budućnosti.

U švicarskom nogometnom savezu nisu skrivali razočaranje ovakvim razvojem situacije. Glasnogovornik saveza Adrian Arnold potvrdio je kako su očekivali pozitivan ishod, no odluka nadležnih institucija bila je konačna.

Ovakav rasplet svakako predstavlja udarac za Švicarsku, koja je u Puertasu vidjela dodatnu opciju u veznom redu. Umjesto toga, izbornik Jakin morat će pronaći druga rješenja i bez njega krenuti u pripreme za Svjetsko prvenstvo.

