Budimir izašao, njegova Osasuna ostala bez pobjede u 93. minuti

Nogometaši Osasune i Elchea odigrali su 1-1 u predzadnjem dvoboju 6. kola španjolskog prvenstva, odigranog u četvrtak na stadionu El Sadar u Pamploni.

Osasuna je povela već u 10. minuti golom Victora Munoza i držali su tri boda sve do druge minute sučevog dodatka, kad je veliku pogrešku obrambenih igrača i vratara domaće momčadi iskoristio Adria Pedrosa za postizanje izjednačujućeg pogotka.

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir bio je u početnom sastavu Osasune, a izašao je iz igre u 80. minuti.

Elche je tako i dalje neporažen u povratničkoj sezoni u La Ligi te je sa 10 bodova na petom mjestu, dok je Osasuna nakon prvog ovosezonskog remija sa sedam bodova na 13. poziciji. Vodeći Real Madrid ima maksimalnih 18 bodova iz šest nastupa.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka je u nezapamćenoj krizi