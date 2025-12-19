FREEMAIL
TURSKA /

Petković bez gola u pobjedi, ali zato je zabio drugi Hrvat

Petković bez gola u pobjedi, ali zato je zabio drugi Hrvat
Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia

Smolčić je kao i Bruno Petković bio u udarnom sastavu Kocaelispora. Smolčić je odigrao cijelu utakmicu, a Petković je zamijenjen u 91. minuti

19.12.2025.
20:58
Hina
Aa/abaca/abaca Press/profimedia
U ogledu 17. kola turske Superlig nogometaši Kocaelispora su pred svojim navijačima s 2-1 svladali Antalyaspor.

Prvi pogodak na susretu postigao je hrvatski nogometaš Hrvoje Smolčić koji je u 24. minuti naciljao suparničku mrežu. I ostali su pogoci postignuti u prvom poluvremenu. Gosti su izjednačili golom Giannettija u 32. minuti, dok je u 37. Bingol bio strijelac za povratak u vodstvo domaćeg sastava.

Smolčić je kao i Bruno Petković bio u udarnom sastavu Kocaelispora. Smolčić je odigrao cijelu utakmicu, a Petković je zamijenjen u 91. minuti. Na vrhu ljestvice je Galatasaray koji ima 39 bodova. Tri manje ima Fenerbahce koji je drugi, dok je na trećoj poziciji Trabzonspor s 35 bodova. Kocaelispor je osmi na ljestvici i sada ima 23 boda.

POGLEDAJTE VIDEO: Vraćaju se 'Kauboji': 'Idemo utakmicu po utakmicu, ali znamo da su očekivanja velika'

Hrvoje SmolčićBruno PetkovićTurska Liga
komentara
